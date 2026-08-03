Będzie nowa partia polityczna. Morawiecki ogłosił

RMF24

Mateusz Morawiecki, były premier i założyciel stowarzyszenia „Rozwój Plus”, oficjalnie zapowiedział utworzenie nowej partii politycznej. Decyzja ta ma związek z konfliktem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz powołaniem nowego klubu parlamentarnego przez polityków związanych z „Rozwojem Plus”. Kluczowa data to 15 października – w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku odbędzie się konwencja, podczas której zostanie ogłoszone powstanie nowej formacji.

Mateusz Morawiecki ogłosił, że najpóźniej 15 października powstanie nowa partia polityczna, której będzie liderem. Zapowiedź padła podczas rozmowy na kanale YouTube „Rymanowski Live”, gdzie były premier odniósł się do ostatnich wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości.

Wypowiedź rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego, który stwierdził, że członkostwo 40 parlamentarzystów związanych z nowym klubem jest „martwe”, stała się impulsem do podjęcia decyzji o formalnym rozstaniu z partią Jarosława Kaczyńskiego.

Morawiecki nie krył rozczarowania postawą władz PiS.

Od samego początku kierownictwo dążyło do tego, żeby nas wypchnąć. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy najpóźniej 15 października – podkreślił były premier.

Konwencja stowarzyszenia „Rozwój Plus” została zaplanowana właśnie na 15 października, w symboliczną rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Morawiecki zapowiada, że będzie to moment przełomowy dla polskiej sceny politycznej.

„Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj” – napisał na platformie X.

Politycy związani z „Rozwojem Plus” już wcześniej utworzyli własny klub parlamentarny.

Główne założenia programowe. Pensja rodzicielska i służba wzorem amerykańskiej ICE

W poniedziałek w Kielcach oficjalnie zainaugurowano budowę lokalnych struktur ugrupowania. Podczas konferencji prasowej wiceprezes stowarzyszenia Marcin Horała oraz świętokrzyscy posłowie przedstawili główne założenia programowe i zapowiedzieli otwarcie na współpracę z samorządami.

Horała podkreślił, że powołanie „Rozwój Plus” to odpowiedź na szczególny moment w historii Polski. Jego zdaniem kraj stoi przed szansą na dołączenie do światowej czołówki, ale wymaga to odejścia od jałowych sporów politycznych. Nie możemy tracić czasu na jakieś partyjne gierki, nie możemy tracić czasu na przeżywanie po raz kolejny tych samych od 20 lat sporów, kłótni, które już chyba Polaków głównie nudzą albo żenują – stwierdził Horała.

Nowy ruch zamierza skupić się na kluczowych wyzwaniach, takich jak demografia i migracja. Stowarzyszenie przedstawiło dwa raporty dotyczące tych zagadnień. Horała alarmował, że Polska zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym – rocznie ubywa około 150 tysięcy obywateli, co porównał do zniknięcia miasta wielkości Kielc.

Jako rozwiązanie zaproponowano wprowadzenie pensji rodzicielskiej dla rodziców dzieci do trzeciego roku życia w wysokości płacy minimalnej, obecnie około 4800 zł brutto. Program ten miałby zapewnić stabilizację młodym rodzinom i wliczać okres wychowywania dziecka do kapitału emerytalnego.

W kwestii migracji „Rozwój Plus” postuluje wprowadzenie systemu punktowego, który miałby opierać się na limitach – na przykład 30–40 tysięcy wiz rocznie – oraz na bliskości tożsamości kulturowej. Proponowane jest także utworzenie służby wzorowanej na amerykańskiej ICE, odpowiedzialnej za zarządzanie migracją i deportacje osób łamiących prawo pobytowe.

Świętokrzyski poseł Krzysztof Lipiec poinformował, że w regionie trwają już rozmowy z radnymi i lokalnymi działaczami zainteresowanymi współpracą z nowym ruchem. Rozmawiamy ze wszystkimi również i z radnymi, ale powiem tak, że to oni sami do nas przychodzą – zaznaczył Lipiec. Podkreślił, że stowarzyszenie chce współpracować z władzami samorządowymi ponad podziałami, by reprezentować interesy mieszkańców regionu.

Horała zaprosił wszystkich obywateli do współpracy, podkreślając otwartość ugrupowania na osoby z różnych środowisk, o ile zgadzają się co do najważniejszych wyzwań dla państwa. My z tramwaju „Prawica” nie wysiadamy, dalej w nim siedzimy, ale dojeżdżamy na przystanek Polska – powiedział.