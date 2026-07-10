Kukiz, Czarnek, Manowska. Są kolejni członkowie w Radzie Nowej Konstytucji

RMF24

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania nowym członkom Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Wśród powołanych znaleźli się m.in. Przemysław Czarnek, Paweł Kukiz i Małgorzata Manowska. Celem Rady jest opracowanie projektu nowej konstytucji do 2030 roku.

Nowe nazwiska w Radzie Nowej Konstytucji

W piątek w Belwederze miała miejsce uroczystość, podczas której wręczono akty powołania kolejnym członkom Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Wśród nowych członków znaleźli się m.in. posłowie Przemysław Czarnek (PiS), Przemysław Wipler (Konfederacja), Paweł Kukiz oraz była I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Akty powołania wręczył w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki. Wydarzenie połączono z inauguracyjnym posiedzeniem Rady.

Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Przyłębska i Zych wśród członków Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Wśród jej członków znaleźli się m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych i była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Rada z szerokim składem

Do grona członków Rady dołączyli eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa oraz reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego. Wśród powołanych znaleźli się także Krzysztof Szczucki, Tobiasz Bocheński, Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna–Duch, Michał Czarnik, Zygmunt Drożdżejko, Genowefa Grabowska, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Jan Krysiak, Dariusz Lasocki i Konrad Meus.

W Radzie zasiadają również Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz–Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka–Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Michał Wawer, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny.

Cel: nowa konstytucja do 2030 roku

Rada Nowej Konstytucji została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego na początku maja. Jej głównym zadaniem jest wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej do 2030 roku. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk politycznych i eksperckich, co ma zagwarantować szeroki, ponadpolityczny kompromis.

Członkowie Rady mają opracować rozwiązania odpowiadające na wyzwania współczesności i przyszłości Polski. Wśród pierwszych powołanych znaleźli się m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia Barbara Piwnik, były marszałek Sejmu Józef Zych, Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko oraz prof. Anna Łabno.