Kłopoty posła PSL. Komisja niemal jednogłośnie ws. uchylenia immunitetu

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Sejmowa komisja regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego – informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Prokuratura chce mu postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz ukrywania majątku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi PSL

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu prokuratura skierowała do Sejmu w lipcu br. Dotyczy on podejrzenia przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także działań mających na celu udaremnienie wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku.

Sejmowa komisja regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posłowi Bartoszewskiemu. „Za” głosowało 14 posłów, a nikt nie był przeciwko. Ostateczną decyzję podejmie Sejm.

Kulisy posiedzenia komisji: Jak bronił się polityk?

Poseł próbował przekonać komisję do odroczenia decyzji do czasu, aż sprawę sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów majątku rozstrzygnie sąd – informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, który obserwował posiedzenie komisji.

Poseł powoływał się na niedawno ujawnione dowody, twierdząc, że odpowiednie dokumenty zostały przekazane prokuraturze pismem przez jego pełnomocnika.

Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji – argumentował poseł Bartoszewski.

Jak jednak stwierdził obecny w sali prokurator, takich dokumentów dotąd nie dostał. Tymczasem pełnomocnik posła Bartoszewskiego – który funkcję tę pełni od piątku – przyznał, że wysłał je dopiero dziś. Posłom to wystarczyło. Samych zarzutów nikt nie zamierzał badać – relacjonuje dziennikarz RMF FM.

Kim jest Władysław Teofil Bartoszewski?

Władysław Teofil Bartoszewski jest posłem z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceministrem spraw zagranicznych. Jest synem Władysława Bartoszewskiego (1922-2015) – polityka, publicysty, działacza Polskiego Państwa Podziemnego i więźnia Auschwitz. Władysław Teofil Bartoszewski jest nauczycielem akademickim, a także samodzielnym pracownikiem naukowym posiadającym stopień doktora.