Poważne zarzuty wobec trójki posłów. Są wnioski o uchylenie immunitetów

RMF24

Do Sejmu skierowano wnioski o uchylenie immunitetów poselskich Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu, Tadeuszowi Chrzanowi oraz Katarzynie Ueberhan - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. Każda ze spraw dotyczy odrębnych zdarzeń.

Sprawa Katarzyny Ueberhan

Wniosek wobec posłanki Katarzyny Ueberhan (Nowa Lewica) opiera się na ustaleniach Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Śledztwo, zainicjowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dotyczy złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2019–2023 oraz przywłaszczenia powierzonego samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu.

Sprawa Władysława Teofila Bartoszewskiego

Wniosek wobec posła Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL) dotyczy podejrzenia przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także działań mających na celu udaremnienie wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku. Sprawę prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej na podstawie zawiadomienia Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich.

Sprawa Tadeusza Chrzana

W przypadku posła Tadeusza Chrzana (PiS), Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zarzuca mu nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z niedopełnieniem obowiązków podczas pełnienia funkcji starosty jarosławskiego w 2018 roku. Sprawa dotyczy realizacji inwestycji budowy strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Prokuratura wskazuje na niewłaściwy nadzór, nieprawidłowe rozliczenie dotacji oraz wykazanie w sprawozdaniu prac, które nie zostały wykonane, co spowodowało szkodę w mieniu Skarbu Państwa na kwotę ok. 195 tys. zł oraz dodatkowe koszty dla powiatu.

Wszyscy troje posłowie są chronieni immunitetem parlamentarnym, co uniemożliwia przedstawienie im zarzutów bez zgody Sejmu lub zrzeczenia się immunitetu przez zainteresowanego. Prokuratura podkreśla, że możliwość pociągnięcia parlamentarzystów do odpowiedzialności karnej jest realizacją konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa.