RMF24

Prezydent Karol Nawrocki spotka się w środę z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, głównym tematem rozmowy będzie utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Spotkanie odbędzie się w czasie, gdy negocjacje między Warszawą a Waszyngtonem w sprawie zwiększenia stałej obecności wojsk USA weszły w kolejny etap.

Z informacji RMF FM wynika, że zaproszenie dla szefa MON zostało wystosowane przez prezydenta jeszcze w ubiegłym tygodniu. Termin spotkania ustalono na jutrzejsze popołudnie.

Temat stałej obecności amerykańskich wojsk był już poruszany przez Karola Nawrockiego podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydent rozmawiał o tej kwestii z prezydentem Donaldem Trumpem.

Stała baza USA w Polsce. Kolejny etap negocjacji

Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące utworzenia stałej bazy wojskowej na terytorium naszego kraju. Jak poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, negocjacje weszły w kolejny etap.

Szef MON napisał na platformie X, że rozmowy z Amerykanami nabierają tempa po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha na list wysłany 29 maja. Jak przekazał minister, polski rząd kontynuuje starania o zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w formule stałej.

„Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium” – cytował odpowiedź Pentagonu Kosiniak-Kamysz. Dodał, że „jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji”.

Rząd wskazuje jednego negocjatora

O polskich staraniach dotyczących utworzenia stałej bazy mówiła w sobotę na antenie RMF FM wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

29 maja premier Kosiniak-Kamysz wysyła swoją deklarację do Waszyngtonu, że jesteśmy zainteresowani. Trzy tygodnie później Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o tym, że polski rząd dąży w tym kierunku i to premier Kosiniak-Kamysz jest jedynym uprawnionym do prowadzenia negocjacji – podkreślała.

Według przedstawicieli MON decyzja dotycząca utworzenia stałej bazy mogłaby zapaść w ciągu kilku miesięcy, choć sama budowa infrastruktury potrwa znacznie dłużej.

Gdzie mogłaby powstać baza?

Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, jednak większość z nich przebywa w naszym kraju w formule rotacyjnej. Do najważniejszych elementów obecności wojsk USA należą stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych, również zlokalizowany w Poznaniu, odpowiedzialny za wsparcie administracyjne i logistyczne.

Pytany w tym miesiącu o możliwą lokalizację przyszłej stałej bazy wiceszef MON Stanisław Wziątek, wskazał zachodnią część Polski, a w szczególności Szczecin. Łatwość transportu ciężkiego sprzętu dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie – argumentował.

Stała obecność zamiast rotacji

Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w kraju na stałe. Taka formuła oznaczałaby nie tylko rozmieszczenie konkretnych jednostek wojskowych, ale także możliwość sprowadzania przez żołnierzy rodzin i wieloletniego pobytu w Polsce.

Obecnie większość amerykańskich wojsk pełni służbę w systemie rotacyjnym – żołnierze przyjeżdżają do Polski na kilka miesięcy, po czym są zastępowani przez kolejne jednostki.