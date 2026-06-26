RMF24

Gościa Krzysztofa Ziemca w RMF FM, którym będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zapytamy o PSL-owski projekt ustawy określanej jako SAFE 0 procent. Czy w parlamencie uda się znaleźć większość dla tej inicjatywy? Jakie korzyści może to przynieść polskiej gospodarce i sektorowi obronnemu?

Porozmawiamy także o najnowszych danych z przemysłu. Analitycy wskazują, że gwałtowny wzrost nowych zamówień może być związany właśnie z realizacją kontraktów wojskowych w ramach programu SAFE. Czy Polska rzeczywiście staje się jednym z największych beneficjentów europejskich wydatków na bezpieczeństwo? Jak wykorzystać ten moment do wzmocnienia krajowej gospodarki?

Porozmawiamy także o rozbudowie polskich sił zbrojnych. Jakie zakupy uzbrojenia są dziś priorytetem dla Polski? Jak wygląda plan modernizacji armii na najbliższe miesiące i czy większa część środków trafi do krajowych producentów?

Zapytamy również o plany Unii Europejskiej dotyczące stworzenia tzw. wojskowego Schengen. Polska ma odgrywać w nowym systemie kluczową rolę, ponieważ przez nasze terytorium będą przebiegały najważniejsze korytarze mobilności wojskowej. Jakie inwestycje infrastrukturalne będą konieczne? Ile pieniędzy może trafić do Polski i czy jesteśmy gotowi na taką odpowiedzialność?

Zapytamy również o przyszłość polskiego przemysłu obronnego. Czy Polska ma szansę stać się nie tylko odbiorcą nowoczesnego uzbrojenia, ale także liczącym się eksporterem sprzętu wojskowego w Europie?

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video