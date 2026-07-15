RMF24

„Przed całą prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności” - powiedział dziś Jarosław Kaczyński, ogłaszając, że Prawo i Sprawiedliwość porozumiało się z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Formacje będą współpracować w nadchodzących wyborach do Senatu. „Porozumieliśmy się z panem prezesem Markiem Wochem” - ogłosił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński i Woch, czyli sojusz na prawicy

Prawo i Sprawiedliwość nawiązało współpracę z byłym kandydatem na prezydenta Markiem Wochem, który zdobył w wyborach 0,09 proc. Wygłosili wspólnie oświadczenie w sprawie wyborów do Senatu.

Pierwszym punktem programu integracji jesyt integracja najbardziej oczywista, bo bez niej nie uda się uzyskać dobrego zwycięskiego wyniku w Senacie (...). Musimy się zjednoczyć, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominują lewicowi liberałowie (...) - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS sprecyzował, że formuła współdziałania z Markiem Wochem nie została jeszcze ostatecznie przesądzona. Pod uwagę brane jest zarówno zawiązanie bezpośredniego sojuszu, jak i powołanie specjalnego komitetu społecznego, który zainicjowałby wspólny start. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że PiS opowiadałoby się za komitetem.

Marek Woch podziękował prezesowi PiS za deklarację i otwartość na współpracę przy „pakcie senackim”. Powiedział, że z podobnej formy współpracy wyborach do Senatu skorzystały w ostatnich wyborach partie, które obecnie tworzą rząd.

W związku z tym logiczną jest ta decyzja, żeby na prawej stronie wszystkie środowiska, które zrozumieli to, co się zadziało w 2023 roku, dochodziły do porozumień - stwierdził Woch.

Lider Bezpartyjnych Samorządowców przypomniał o dotychczasowych działaniach zjednoczeniowych swojego ruchu, w tym o unii ze Stronnictwem Pracy, którego od 2025 roku jest prezesem. Dodał, że już w tej chwili Bezpartyjni Samorządowcy są przygotowani do samodzielnego startu w wyborach do Sejmu, a także, że jego ugrupowanie organizuje inicjatywę tzw. paktu senackiego „oddolnie”.