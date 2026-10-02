Demokraci oskarżają administrację Trumpa. W tle środki na pomoc dla Ukrainy

RMF24

Politycy Partii Demokratycznej w Kongresie USA oskarżyli administrację prezydenta Donalda Trumpa o próbę nielegalnego przekierowania środków na pomoc wojskową dla państw europejskich z ustawy o pomocy dla Ukrainy na rzecz wsparcia państw Ameryki Łacińskiej. Według „The Washington Post” administracja Trumpa zignorowała protest opozycji.

W sprawie chodzi o 52 mln dolarów w pożyczkach na zakup amerykańskiego sprzętu (program Foreign Military Financing), które według demokratów Departament Stanu miał przekierować z m.in. Ukrainy, Słowacji i Macedonii Płn. na rzecz Panamy, Peru, Ekwadoru i Kolumbii.

List do MSZ

Wiceszefowie komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów i Senatu, Gregory Meeks i Jeanne Shaheen, zaprotestowali przeciwko temu zamiarowi w liście do resortu dyplomacji, argumentując, że administracja nie ma prawa przekierowywać środków, które wedle ustawy miały mieć związek z pomocą Ukrainie.

Jak napisał „Washington Post” - powołując się na trzech amerykańskich urzędników - administracja Donalda Trumpa poinformowała jednak Kongres, że mimo zablokowania operacji przez demokratów zamierza przenieść te środki. Oprócz państw europejskich chodzi o pieniądze pierwotnie przeznaczone dla Tunezji i Iraku w ramach osobnej ustawy. Zdaniem kongresmenów przedstawiciele resortu nie potrafili podczas briefingów ani w pisemnych odpowiedziach wyjaśnić, w jaki sposób przekazanie pieniędzy państwom półkuli zachodniej miałoby być zgodne z ustawą.

Oświadczenie Departamentu Stanu

Departament Stanu w oświadczeniu dla „Washington Post” przekonywał, że przesunięcie środków z Bliskiego Wschodu i Europy na półkulę zachodnią jest zgodne ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. „Środki wykorzystane w naszym regionie posłużą do zwalczania narkoterroryzmu na naszej półkuli i pomogą nadal zabezpieczać Kanał Panamski” - przekazał resort, nie odnosząc się do zarzutów o naruszenie przepisów.

Gazeta zwraca uwagę także na to, że decyzja wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa zmierzające do ograniczenia wydatków i obecności wojskowej USA w Europie na rzecz zachodniej półkuli.