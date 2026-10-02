„Biały Dom dał zielone światło”. Przydacz ogłasza ws. bazy USA w Polsce

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Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta, Biały Dom dał zielone światło - powiedział w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał jednak, że decyzję tę wciąż muszą wykonać Pentagon i MON.

„Biały Dom dał zielony światło”

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że Biały Dom dał zielone światło na budowę stałej bazy USA w Polsce

Prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon i Ministerstwo Obrony Narodowej i polskie wojsko i definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie będziemy wiedzieć wtedy, kiedy, mam nadzieję, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce - powiedział w piątek Przydacz podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu i Departamencie Stanu m.in. na temat bazy.

Dodał, że wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że ona powstała.

Na tym etapie jest decyzja polityczna, którą trzeba implementować - skwitował.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie o czwartkową wypowiedź prezydenta Trumpa, który pytany o sprawę bazy odparł, że jest to kwestia rozpatrywana przez jego administrację, lecz jednocześnie zasugerował, że decyzję mógł już podjąć.

Prezydencki minister poinformował, że w Białym Domu rozmawiał przez blisko 40 minut z zastępcą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa Michaelem Needhamem, a w Departamencie Stanu z dwoma zastępczyniami sekretarza stanu Marco Rubio. Jak mówił, tematem rozmów była obecność wojsk USA w Polsce, stała baza, sprzęt wojskowy i amerykańskie inwestycje.

Przydacz: Prezydent wywalczył tę bazę dla Polski

Według Przydacza konkretna obecność wojsk USA zostanie określona w przeglądzie globalnego rozmieszczenia sił, który Pentagon opublikuje „najpewniej w listopadzie”. Po polskiej stronie - jak wyliczył - potrzebne będą m.in. specustawa, wybór lokalizacji wspólnie z Amerykanami i budowa infrastruktury.

Pan prezydent wywalczył tę bazę dla Polski, dla Polaków, ale teraz trzeba ją jeszcze stworzyć - dodał.

Przydacz zarzucił wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że „niezbyt intensywnie” zabiega o spotkanie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, które jego zdaniem zostało odwołane z „formalnie nieznanych przyczyn”. MON twierdzi, że powodem był konflikt czasowy z wizytą chińskiego przywódcy w Waszyngtonie.

Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Apelujemy do pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, by być może mniej zajmował się wewnętrznymi utarczkami politycznymi, pouczaniem kolegów polityków, a bardziej zainteresował się tym, co jest dzisiaj najważniejsze. Najważniejsze jest bezpieczeństwo państwa polskiego - powiedział.

Szef BPM potwierdził, że do rozmowy Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem doszło przy okazji wizyty wicepremiera w Waszyngtonie, a w jej zorganizowanie była zaangażowana Kancelaria Prezydenta. O jej efekty - jak zaznaczył - trzeba pytać samego ministra. Odnosząc się do wpisów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który domagał się notatki z tego spotkania, Przydacz ocenił, że „nie do końca ten przepływ informacji” między wicepremierami jest odpowiedni”.

Pytany o rozmowę prezydenta Karola Nawrockiego z Trumpem w Nowym Jorku, Przydacz powiedział, że trwała ona kilka minut i dotyczyła dwóch tematów: bazy USA w Polsce oraz amerykańskiej inwestycji w centrum serwisowe pocisków do systemów Patriot. Według niego Nawrocki usłyszał od Trumpa „bardzo pozytywne słowa” w obu sprawach. Dodał, że o wstawienie się za inwestycją w centrum serwisowe prosił prezydenta rząd.

„Plan B”

Przydacz brał w Waszyngtonie udział w trzecim spotkaniu szerpów G20 przygotowującym grudniowy szczyt grupy w Miami. Jak stwierdził, w projekcie deklaracji liderów ujęto wszystkie najważniejsze polskie priorytety. Potwierdził, że prezydent Nawrocki będzie reprezentował Polskę na szczycie, na który został zaproszony przez Trumpa jako gość specjalny. Pytany o perspektywy dalszego udziału Polski w G20, odpowiedział, że „planem A” jest dołączenie Polski do G20 jako 22. stałego członka, co wymaga jednomyślności. Nie będzie to łatwe, patrząc na to, jakie państwa są dotychczas członkami G20 - przyznał.

„Planem B” ma być przekonanie kolejnej, brytyjskiej prezydencji do zaproszenia Polski na przyszłoroczne prace. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówił o takiej możliwości. Przydacz przypomniał, że Nawrocki uda się w grudniu, tuż przed szczytem w Miami, do Londynu.

Odnosząc się do sprawy nasilenia rosyjskich działań sabotażowych, Przydacz powiedział, że żaden z jego amerykańskich rozmówców nie przekazał „tak daleko niepokojących informacji” i nie uderzał w ton alarmistyczny. Zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom „zaostrzanie języka” dla zdobywania punktów w polityce wewnętrznej. Próba wykorzystywania tego do zbijania wewnętrznych punktów politycznych, moim zdaniem, po pierwsze jest przeciwskuteczna, po drugie jest szkodliwa, bo znieczula Polaków na potencjalne zagrożenia - ocenił.

Oskarżył też premiera, że „okłamał Polaków”, mówiąc o raporcie otrzymanym rzekomo bezpośrednio od szefa CIA, podczas gdy - według Przydacza - była to relacja ministra Tomasza Siemoniaka z jego własnej wizyty w USA

Stała baza USA w Polsce

Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Tym razem nie chodzi jednak tylko o polityczne hasło „Fort Trump”. Warszawa rozpoczęła formalny proces, którego celem jest utworzenie w Polsce stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Trump dla RMF FM ws. bazy wojsk USA w Polsce: Może się to zdarzyć Donald Trump wypowiedział się na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Prezydent USA przyznał, że jego administracja przygląda się tej sprawie. „Może już podjąłem decyzję” - powiedział.

Rozmowy toczą się nie tylko na szczeblu prezydenckim, ale i rządowym. We wrześniu do Polski przyjechała delegacja Pentagonu kierowana przez Williama Cappellettiego, który został wyznaczony do prowadzenia po stronie amerykańskiej rozmów dotyczących wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Dowództwa Europejskiego USA.

Ustalono wówczas harmonogram dalszych konsultacji, spotkania w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz powołanie grup roboczych, które mają zajmować się szczegółami. Dla Warszawy cel jest jasny: chodzi o zakotwiczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce na stałe. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, wschodnia flanka NATO – a szczególnie Polska – powinna być traktowana inaczej.

Atuty Warszawy

Warszawa w tej kwestii ma kilka ważnych argumentów. To przede wszystkim bardzo wysokie wydatki na obronność, zakupy amerykańskiego uzbrojenia, istniejącą już infrastrukturę dla wojsk USA oraz strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO. Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi: gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury.

Ponadto w porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy jest jedna zasadnicza różnica: nie rozmawiamy już tylko o politycznej deklaracji. Trwają konkretne polsko-amerykańskie negocjacje, a ich wynik może zdecydować o tym, jak będzie wyglądała obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce na kolejne lata.