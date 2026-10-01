Trump dla RMF FM ws. bazy wojsk USA w Polsce: Może się to zdarzyć

RMF24

Prezydent Donald Trump potwierdza RMF FM, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. „Sprawa jest analizowana” - przyznał pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. „Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć” - powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One.

Korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski pytał przywódcę USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko - zaznaczył Trump.

Polska zabiega to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Tym razem nie chodzi jednak tylko o polityczne hasło „Fort Trump”. Warszawa rozpoczęła formalny proces, którego celem jest utworzenie w Polsce stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy toczą się nie tylko na szczeblu prezydenckich ale i rządowym.

We wrześniu do Polski przyjechała delegacja Pentagonu kierowana przez Williama Cappellettiego, który został wyznaczony do prowadzenia po stronie amerykańskiej rozmów dotyczących wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Dowództwa Europejskiego USA.

Ustalono harmonogram dalszych konsultacji, spotkania w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz powołanie grup roboczych, które mają zajmować się szczegółami.

Dla Warszawy cel jest jasny: chodzi o zakotwiczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce na stałe.

Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, wschodnia flanka NATO – a szczególnie Polska – powinna być traktowana inaczej.

Argumentów Warszawa ma kilka: bardzo wysokie wydatki na obronność, zakupy amerykańskiego uzbrojenia, istniejącą już infrastrukturę dla wojsk USA oraz strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO.

Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi: gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury.

Ale w porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy jest jedna zasadnicza różnica: nie rozmawiamy już tylko o politycznej deklaracji. Trwają konkretne polsko-amerykańskie negocjacje. A ich wynik może zdecydować o tym, jak będzie wyglądała obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce na kolejne lata.