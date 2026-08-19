Amerykanin na celowniku Rosji. To syn ważnego ministra w administracji Trumpa

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Syn amerykańskiego ministra zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr. - Conor, został wpisany przez Rosję na listę poszukiwanych w związku z tym, że walczył na wojnie po stronie Ukrainy - informuje magazyn „Hollywood Reporter”. Moskiewskie władze uznają syna Kennedy'ego za najemnika. W Rosji grozi mu do 10 lat więzienia.

Minister zdrowia w administracji Donalda Trumpa nie wiedział, że jego syn walczy po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją (Fot. FRANCIS CHUNG/POOL)

Minister zdrowia w administracji Donalda Trumpa nie wiedział, że jego syn walczy po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją (Fot. FRANCIS CHUNG/POOL) / PAP/EPA

Conor Kennedy udał się na Ukrainę w 2022 roku, by walczyć w szeregach Legionu Międzynarodowego. Nie miał wcześniejszego doświadczenia wojskowego: przez około dwa i pół miesiąca służył na północno-wschodnim odcinku frontu, po czym wrócił do USA, aby kontynuować studia prawnicze.

Conor Kennedy, który obecnie ma 32 lata, nie poinformował o swoim wyjeździe rodziny.

Amerykanin utajnił swoje prawdziwe dane. Miał konkretny powód

Swoje doświadczenia Conor Kennedy opisał później na Instagramie. Zaznaczył, że wydarzenia w Ukrainie głęboko go poruszyły i że od razu wiedział, że chce pomóc. Przekazał, że niemal nikomu nie zdradził, dokąd się wybiera, ani nie ujawnił, jak naprawdę się nazywa, ponieważ nie chciał być traktowany inaczej niż inni.

Z kolei rosyjskie media przekazały, że 12 sierpnia moskiewski sąd zarządził aresztowanie Kennedy’ego zaocznie pod zarzutem najemnictwa. W przypadku zatrzymania Kennedy’emu groziłoby od siedmiu do 10 lat więzienia.

Transakcje z Polski i Ukrainy. Wtedy ojciec nabrał podejrzeń

Robert F. Kennedy Jr., który pełni funkcję ministra zdrowia w administracji Donalda Trumpa, powiedział wówczas, że razem z żoną zaczęli podejrzewać, gdzie przebywa Conor, dopiero gdy na karcie kredytowej pojawiły się transakcje z Polski, a następnie z Ukrainy. Później powiedział, że jest dumny z syna. Zarówno RFK Jr. jak i Conor Kennedy nie skomentowali publicznie decyzji rosyjskiego sądu.