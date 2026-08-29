Afera Zondacrypto i weto ws. eDziennika. Stanowcze deklaracje Nawrockiego

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„Ja z Kralem nie spotkałem się nigdy” – oświadczył Karol Nawrocki w Juracie, gdzie podczas jego spotkania z młodzieżą pt. „Przyszłość.pl” był pytany m.in. o aferę Zondacrypto. Prezydent zapewnił, że ministrowie jego kancelarii również nie utrzymywali kontaktów z osobami z Zondacrypto. Karol Nawrocki odniósł się do propozycji eDziennika, mówiąc, że nie jest jego przeciwnikiem, ale – jak wskazał – ustawa dotycząca go, musi być dobrze przygotowana.

Prezydent: Z Przemysławem Kralem nie spotkałem się nigdy

W sobotę w rezydencji prezydenta RP w nadmorskiej Juracie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej z młodzieżą pt. „Przyszłość.pl”. W czasie konferencji prasowej prezydent został zapytany o aferę Zondacrypto i zamieszanych w nią polityków prawicy.

Prezydent podkreślił, że osobiście nie zna Przemysława Krala. Ja z Kralem nie spotkałem się nigdy – oświadczył. Mówił także, iż „o politykach prawicowych zaangażowanych w aferę dowiaduje się oczywiście z mediów”. Nie interesuje mnie, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem – zaznaczył.

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Nawrocki został także zapytany, czy jakikolwiek jego współpracownik na etapie kampanii, a później minister czy też urzędnik kancelarii prezydenta spotykał, kontaktował lub konsultował się z przedstawicielami branży kryptowalut, w tym Zondacrypto.

Pytałem swoich ministrów, czy utrzymywali jakikolwiek kontakt z osobami z Zondacrypto. (...) Dostałem potwierdzenie, że nie było takich kontaktów – odpowiedział prezydent. Zastrzegł zarazem, że współpracuje z nim 700 członków rad oraz 50 doradców. Takiego sprawdzenia oczywiście nie prowadziłem – powiedział prezydent.

„To nie jest dobra informacja dla premiera”

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o głosowanie nad trzecim wetem prezydenta (z 11 czerwca br.) do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego głosowanie to ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu.

Nawrocki, proszony o komentarz w tej sprawie, podkreślił, że „każdą ustawę, także o rynku kryptowalutach, analizuje pod względem tego, co przyniesie Polsce”. Dodał, że jeśli jego weto zostanie obalone, „to rozumie, że taka będzie wola polskiego Sejmu i polskiego parlamentu”.

Zdaniem prezydenta, „ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby sytuacji z aferą Zondacrypto”. To jest po prostu zła ustawa, próba odwracania odpowiedzialności przez premiera – ocenił.

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Jeśli premier Donald Tusk uznaje, że afera Zondacrypto jest to największa afera po 1989 roku, ma do tego oczywiście pełne prawo, ale to nie jest dobra informacja dla premiera. (...) Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków – powiedział Nawrocki.

Nawrocki: Nie jestem przeciwko eDziennikowi, ale ustawa musi być dobrze przygotowana

Prezydent Karol Nawrocki w piątek zawetował ustawę, która miała umożliwić przeprowadzenie w nadchodzącym roku szkolnym pilotażu państwowego, bezpłatnego eDziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Miał być od kolejnego roku szkolnego 2027/2028 alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych.

Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił, że nie jest przeciwnikiem państwowego eDziennika, ale – jak zaznaczył – ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, iż ustawa, którą zawetował, była zła.

Cały ten system jest źle przygotowany. On jest nieprzygotowany. On nie jest gotowy do tego, żeby zacząć być realizowanym od września tego roku – powiedział prezydent. Nie zgadzam się na to, żeby dzieci, rodzice, a przede wszystkim nauczyciele, byli testowani przez nowy system – podkreślił. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze.

Nie jestem przeciwko eDziennikowi, ale jeśli chcecie przygotować w sposób porządny, wsłuchując się w głos, w debatę, w konsultację także Związku Nauczycielstwa Polskiego i przede wszystkim „Solidarności”, jeśli chcecie zobaczyć pewne zagrożenia, które są w tej formule eDziennika, to poprawcie to prawo, przyślijcie i wówczas go podpiszę – zapewnił.

„Dopóki będę prezydentem, będę słuchał młodzieży przy podejmowaniu decyzji”

Niedostępna dla mediów sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem rozpoczęła się po godz. 16 w sobotę. Poprzedziło ją krótkie wystąpienie Nawrockiego skierowane do zebranej na plaży młodzieży. Prezydent zauważył w nim, że na każdym etapie swojej drogi zawodowej zwracał się do młodzieży z pytaniami, co myśli o teraźniejszości i przyszłości. Wskazywał, że robi to także obecnie, jako prezydent, m.in. kierując projekty ustaw do zaopiniowania przez Radę Młodzieży.

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Dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne – podkreślił Nawrocki. Zaznaczył, że jako przedstawiciel „średniego pokolenia” jest odpowiedzialny za to, by „budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas”.

Tylko połączenie pokoleń daje nam siłę, rozwój i świadomość, że idziemy do przyszłości – mówił prezydent. Dlatego, dopóki będę prezydentem, do tego czasu będę słuchał młodzieży przy podejmowaniu swoich decyzji – zapewnił.

Młodzież za sprawą takich spotkań, ale też za sprawą naszej współpracy w Pałacu Prezydenckim, ma realny wpływ na funkcjonowanie czy budowanie ustroju Rzeczypospolitej – podkreślił Nawrocki podczas późniejszego briefingu prasowego. Podał przykład działającej w kancelarii Rady Młodzieży.

Rada Młodzieży, która działa przy prezydencie, analizowała i opiniowała pięć inicjatyw ustawodawczych, jedna skończyła się wetem – wskazywał. Dodał, że Rada przygotowuje już inicjatywę ustawodawczą, która jest częścią jego „Planu 21”.

Odnosi się do bezpłatnych lekcji na naukę jazdy w szkołach – wskazał Nawrocki. Ponadto – jak mówił – po pierwszym Kongresie Studentów Uczelni Mundurowych, który został zorganizowany w Belwederze w styczniu br., Rada przygotowuje inicjatywę ustawodawczą, odnoszącą się „do pewnego uelastycznienia funkcjonowania szkół mundurowych”.

Prezydent poinformował, że ustawa ta jest obecnie analizowana przez jedno z biur kancelarii prezydenta. Myślę, że niebawem będziemy mogli ją pokazać – dodał.