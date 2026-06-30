RMF24

W ostatnich dniach Polska doświadczyła historycznego rekordu temperatury – termometry w Słubicach wskazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Fala afrykańskich upałów nie opuszcza centralnej i wschodniej części kraju, podczas gdy zachód zmaga się z gwałtownymi burzami i nawałnicami. Synoptycy ostrzegają - to nie koniec ekstremalnej pogody, a kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia.

Ostatnie dni czerwca przejdą do historii polskiej meteorologii. W niedzielę, 28 czerwca, padł absolutny rekord temperatury w naszym kraju – w Słubicach zanotowano aż 40,5 st. C. To najwyższa wartość odnotowana od początku prowadzenia pomiarów w Polsce. Dotychczasowy rekord, ustanowiony w lipcu 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie), wynosił 40,2 st. C i przez ponad sto lat wydawał się nie do pobicia.

Nowy rekord to nie tylko liczba – to realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. W wielu miastach, takich jak Toruń, Warszawa, Lublin czy Rzeszów, temperatury przekraczały 38 stopni.

Zachód Polski pod wodą i gradem

Podczas gdy wschodnia część kraju zmaga się z upałem, zachód i północny zachód Polski znalazły się pod wpływem gwałtownego frontu atmosferycznego. Zderzenie gorącego powietrza z chłodniejszym masami sprowadziło intensywne burze, gradobicia i nawałnice. W województwach lubuskim i wielkopolskim żywioł zrywał dachy, łamał drzewa i niszczył samochody. W miejscowościach takich jak Skrzatusz czy Strzelce Krajeńskie mieszkańcy donosili o gradzie wielkości piłek golfowych – średnica największych brył przekraczała nawet 7 cm.

Wiatr w porywach osiągał prędkość do 100 km/h, a lokalne ulewy powodowały tzw. powodzie błyskawiczne. W ciągu kilkudziesięciu minut spadło miejscami nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy, zalewając ulice i piwnice. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, a strażacy interweniowali setki razy w związku z powalonymi drzewami i uszkodzonymi budynkami.

Skutki upałów – zagrożenie dla zdrowia i życia

Ekstremalne temperatury to nie tylko dyskomfort, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że czerwcowa fala gorąca w Europie mogła przyczynić się do ponad 1300 zgonów. Udar cieplny, określany przez ekspertów mianem „cichego zabójcy”, staje się coraz poważniejszym problemem, zwłaszcza wśród osób starszych, dzieci i przewlekle chorych.

Służby medyczne apelują o ograniczenie przebywania na słońcu, picie dużej ilości wody i unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia. W wielu miastach uruchomiono specjalne punkty z wodą pitną, a w szpitalach i przychodniach odnotowuje się wzrost liczby pacjentów z objawami przegrzania organizmu.

Czeka nas kolejna fala upałów?

Polska nie jest wyjątkiem – rekordowe temperatury padają w całej Europie. W Niemczech, w miejscowości Coschen przy granicy z Polską, zanotowano aż 41,7 st. C. W Czechach, w miejscowości Doksany, termometry pokazały 41,1 st. C. Tak wysokie wartości nie były notowane w tych krajach od dekad.

Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec pogodowych anomalii. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej, bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. Już za tydzień w Portugalii i Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć nawet 43 st. C, a południowa Francja i Włochy spodziewają się 36–38 st. C. Czy ta fala dotrze również do Polski? Na razie trudno to przewidzieć, ale eksperci nie wykluczają takiego scenariusza.