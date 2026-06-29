RMF24

Synoptycy ostrzegają nie tylko przed upałami, ale także przed gwałtownymi burzami z porywistym wiatrem i intensywnymi opadami, które mogą pojawić się w nocy z poniedziałku na wtorek. Wydano najwyższe stopnie ostrzeżeń meteorologicznych, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Groźne burze i intensywne opady

Polska znalazła się pod wpływem gorącego powietrza. We wtorek na południu, w centrum i na wschodzie kraju termometry wskażą od 30 do 36°C. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura nie przekroczy 22°C. Synoptycy przewidują, że upały utrzymają się przez najbliższe dwa dni, a nocą z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od 16°C na północy do nawet 22°C na południowym wschodzie.

Do Polski zaczynają też nadciągać gwałtowne burze. Najbardziej niebezpieczne zjawiska prognozowane są w pasie od Górnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, aż po województwo łódzkie. W tych regionach mogą wystąpić ulewy z opadami nawet do 80 mm oraz silny wiatr osiągający w porywach do 100 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia i alerty dla mieszkańców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla zachodniej i południowej Polski. W niektórych powiatach ogłoszono trzeci, najwyższy stopień alertu, który oznacza ryzyko wystąpienia zjawisk mogących powodować poważne szkody oraz zagrożenie życia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości ostrzegawcze do mieszkańców 13 województw, informując o możliwych przerwach w dostawach prądu i zalecając unikanie otwartych przestrzeni podczas burz.

We wtorek burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, jednak najbardziej gwałtowne zjawiska mają się pojawić w centrum i na południu Polski - tam podczas burz porywy wiatru do 100 km/h i bardzo intensywne, miejscami nawalne opady deszczu. W nocy z wtorku na środę burzowa aura utrzyma się, a temperatura minimalna wyniesie od 12°C na północy do 21°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych.Polska znalazła się pod wpływem gorącego powietrza. We wtorek na południu, w centrum i na wschodzie kraju termometry wskażą od 30 do 36°C. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura nie przekroczy 22°C. Synoptycy przewidują, że upały utrzymają się przez najbliższe dwa dni, a nocą z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od 16°C na północy do nawet 22°C na południowym wschodzie.

Groźne burze i intensywne opady

Do Polski zaczynają też nadciągać gwałtowne burze. Najbardziej niebezpieczne zjawiska prognozowane są w pasie od Górnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, aż po województwo łódzkie. W tych regionach mogą wystąpić ulewy z opadami nawet do 80 mm oraz silny wiatr osiągający w porywach do 100 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia i alerty dla mieszkańców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla zachodniej i południowej Polski. W niektórych powiatach ogłoszono trzeci, najwyższy stopień alertu, który oznacza ryzyko wystąpienia zjawisk mogących powodować poważne szkody oraz zagrożenie życia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości ostrzegawcze do mieszkańców 13 województw, informując o możliwych przerwach w dostawach prądu i zalecając unikanie otwartych przestrzeni podczas burz.

We wtorek burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, jednak najbardziej gwałtowne zjawiska mają się pojawić w centrum i na południu Polski - tam podczas burz porywy wiatru do 100 km/h i bardzo intensywne, miejscami nawalne opady deszczu. W nocy z wtorku na środę burzowa aura utrzyma się, a temperatura minimalna wyniesie od 12°C na północy do 21°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych.