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IMGW ostrzega przed możliwymi opadami śniegu i silnym wiatrem w północnej Polsce. W części regionów niewykluczone jest wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia. Dla Podkarpacia prognozuje się natomiast intensywny deszcz. Uwaga kierowcy, na drogach może zrobić się ślisko.

IMGW wydał ostrzeżenia dla 3 województw, fot. zdj. poglądowe, Zofia i Marek Bazak

IMGW wydał ostrzeżenia dla 3 województw, fot. zdj. poglądowe, Zofia i Marek Bazak / East News

Gdzie może spaść śnieg? IMGW wskazuje północ Polski

Jak podaje IMGW, w czwartek opady śniegu z deszczem mogą wystąpić w województwie zachodniopomorskim. Prognoza obejmuje powiaty koszaliński i sławieński oraz Koszalin.

Podobne zjawiska są możliwe w województwie pomorskim. Chodzi o powiaty słupski, lęborski, wejherowski i pucki, a także Słupsk.

IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.

IMGW ostrzega przed śniegiem

Intensywny deszcz na Podkarpaciu

Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić również na południowym wschodzie Polski. W czwartek intensywne opady deszczu prognozowane są w województwie podkarpackim.

Zagrożenie ma dotyczyć powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego, a także Krosna.

Piątek pod znakiem podobnej pogody

Według prognozy IMGW podobny układ pogodowy może utrzymać się również w piątek. Na północy Polski nadal możliwe będą opady śniegu oraz silny wiatr w powiatach nadmorskich województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Z kolei na Podkarpaciu ponownie prognozowane są intensywne opady deszczu. Możliwe zagrożenie obejmuje te same powiaty co w czwartek: jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki oraz Krosno.

IMGW będzie aktualizować informacje wraz z napływem kolejnych danych meteorologicznych.