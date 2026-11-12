IMGW wydał ostrzeżenia dla 3 województw

Gdzie może spaść śnieg? IMGW wskazuje północ Polski
Jak podaje IMGW, w czwartek opady śniegu z deszczem mogą wystąpić w województwie zachodniopomorskim. Prognoza obejmuje powiaty koszaliński i sławieński oraz Koszalin.
Podobne zjawiska są możliwe w województwie pomorskim. Chodzi o powiaty słupski, lęborski, wejherowski i pucki, a także Słupsk.
IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.
Intensywny deszcz na Podkarpaciu
Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić również na południowym wschodzie Polski. W czwartek intensywne opady deszczu prognozowane są w województwie podkarpackim.
Zagrożenie ma dotyczyć powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego, a także Krosna.
Piątek pod znakiem podobnej pogody
Według prognozy IMGW podobny układ pogodowy może utrzymać się również w piątek. Na północy Polski nadal możliwe będą opady śniegu oraz silny wiatr w powiatach nadmorskich województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Z kolei na Podkarpaciu ponownie prognozowane są intensywne opady deszczu. Możliwe zagrożenie obejmuje te same powiaty co w czwartek: jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki oraz Krosno.
IMGW będzie aktualizować informacje wraz z napływem kolejnych danych meteorologicznych.