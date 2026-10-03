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Pół Polski na żółto. IMGW wydał alert dla wielu województw

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (12:38)

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla dziewięciu województw. Alert zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 22 i potrwa do godz. 10 w niedzielę.

Pół Polski na żółto. IMGW wydał alert dla wielu województw
IMGW wydał ostrzeżenie przed gęstą mgłą, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie IMGW?

Alert I stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstą mgłą został wydany dla całych obszarów woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru woj. wielkopolskiego. 

Ostrzeżenie obowiązuje także na części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego. 

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Na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m i utrzymująca się przynajmniej osiem godzin.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: IMGW
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