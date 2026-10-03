Pół Polski na żółto. IMGW wydał alert dla wielu województw

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie IMGW?
Alert I stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstą mgłą został wydany dla całych obszarów woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru woj. wielkopolskiego.
Ostrzeżenie obowiązuje także na części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego.
Na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m i utrzymująca się przynajmniej osiem godzin.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.