Nawet 25 st. C. IMGW wskazuje najcieplejszy dzień przyszłego tygodnia

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Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że najbliższy weekend, 3 i 4 października, może być ostatnim z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostatnie tchnienie lata da o sobie znać z kolei w czwartek 8 października, kiedy na termometrach w jednym regionie Polski będzie można zobaczyć nawet 25 st. C.

Choć jesień kalendarzowa i astronomiczna rozpoczęła się 23 września, pogoda nie jest jeszcze typowo jesienna. Okazuje się nawet, że nadchodzący weekend, a także przyszły tydzień przyniosą w ciągu dnia jeszcze letnią temperaturę.

Pogoda na weekend 3 i 4 października. Ciepło, ale miejscami pojawią się mgły i deszcz

Sobota, 3 października, zapowiada się pogodnie i ciepło w większości Polski. Temperatura wzrośnie do 20-23 st. C, a chłodniej - od 17 do 19 st. C - będzie miejscami na północnym zachodzie, północy oraz w rejonach podgórskich. Na północy i północnym zachodzie prognozowane jest większe zachmurzenie, lokalnie możliwy jest też słaby deszcz.

Rano na zachodzie, północnym zachodzie, w kotlinach górskich i dolinach rzecznych mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W nocy z soboty na niedzielę więcej chmur pozostanie na północy i północnym zachodzie, a na wybrzeżu niewykluczone są słabe opady. Ponownie utworzą się mgły, a temperatura spadnie przeważnie do 4-8 st. C. Lokalnie w kotlinach karpackich możliwy będzie spadek do około -1 st. C.

Pogoda na przyszły tydzień. Najcieplej w czwartek, nawet 25 st. C

Początek tygodnia przyniesie więcej chmur i przelotny deszcz na północy Polski, podczas gdy na południu będzie pogodniej i do 21 st. C. Od wtorku zrobi się wyraźnie cieplej. W środę termometry pokażą już lokalnie 24 st. C na południowym zachodzie. Najcieplejszy ma być czwartek, 8 października - na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 21 do nawet 25 st. C w Małopolsce.

Chłodniej będzie na północnym wschodzie, w górach oraz na krańcach północno-zachodnich, gdzie możliwy jest deszcz. Miejscami wiatr będzie porywisty, szczególnie w rejonach podgórskich Sudetów.