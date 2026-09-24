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Koniec ery chryzantem? Nowy trend na Wszystkich Świętych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (16:47)

Chryzantemy od lat królują na polskich cmentarzach na Wszystkich Świętych, ale w ostatnich latach coraz częściej ustępują miejsca… hortensjom. Ten ogrodowy hit szturmem zdobywa serca Polaków, którzy szukają nowych sposobów na upamiętnienie bliskich.

Koniec ery chryzantem? Nowy trend na Wszystkich Świętych
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Przez lata na cmentarzach niepodzielnie rządziły chryzantemy – symbol pamięci, szacunku i długowieczności. Jednak w ostatnio coraz częściej ustępują one miejsca innym kwiatom, a prawdziwym hitem okazują się hortensje. Ich duże, kuliste kwiatostany przyciągają wzrok i doskonale prezentują się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych kompozycjach.

Skąd się wziął zwyczaj dekorowania grobów?

Tradycja ozdabiania grobów kwiatami ma w Polsce długą historię, sięgającą czasów pogańskich. Starożytni Słowianie wierzyli, że dusze zmarłych wracają do swoich domów, dlatego dekorowali je kwiatami i ziołami. 

Zwyczaj stawiania kwiatów na grobach w obecnej formie pojawił się w naszym kraju dopiero pod koniec XIX wieku, przywędrował z krajów sąsiednich i szybko się zadomowił.

Chryzantemy – klasyka, która wciąż ma się dobrze

Chryzantemy nie bez powodu są symbolem Wszystkich Świętych. Są odporne na chłód, długo zachowują świeżość i pięknie prezentują się nawet w kapryśną, jesienną pogodę. 

Jednak coraz więcej osób szuka alternatyw – nie tylko ze względów estetycznych, ale także praktycznych. Na cmentarzach pojawiają się więc róże, dalie, wrzosy, wrzośce, a także hortensje.

Hortensje – ogrodowy hit na cmentarzach

Hortensje to rośliny, które wielu z nas ma w przydomowych ogródkach. Ich kwiaty są efektowne, a odpowiednio przygotowane – mogą stać się ozdobą grobu na długie tygodnie. Co ważne, hortensje można zebrać samodzielnie i przygotować w domu, co pozwala uniknąć tłoku i wysokich cen na cmentarnych straganach.

Jak przygotować hortensje na Wszystkich Świętych?

Koniec kwitnienia hortensji kończy się wraz z nastaniem jesieni. Aby zachowały swój urok do 1 listopada, trzeba je odpowiednio wysuszyć. Oto sprawdzony sposób:

  • Ścinamy kwiaty ostrym, zdezynfekowanym sekatorem, wybierając łodygi z kwiatami w pełni rozkwitu,
  • Pędy o długości ok. 40 cm wiążemy w niewielkie pęczki i wieszamy kwiatami do dołu w przewiewnym, zacienionym miejscu,
  • Unikamy suszenia w słońcu – ciemność pozwala zachować kolor kwiatów,
  • Dla lepszego efektu, końcówki łodyg można na kilka dni zanurzyć w roztworze gliceryny i wody (1:2),
  • Proces suszenia trwa około trzech tygodni. Gotowe bukiety warto spryskać lakierem do włosów, by zabezpieczyć kwiatostany.

Naturalne kompozycje coraz bardziej w modzie

W tym roku florystyczne trendy odchodzą od okazałych, wielobarwnych wiązanek na rzecz bardziej stonowanych, naturalnych zestawień. Coraz częściej na grobach pojawiają się kompozycje z mchu, suszonych traw, szyszek czy gałązek eukaliptusa. Hortensje doskonale wpisują się w ten nurt – są efektowne, a jednocześnie subtelne i eleganckie.


Źródło: RMF24
Tagi: cmentarze Wszystkich Świętych
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