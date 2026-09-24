Koniec ery chryzantem? Nowy trend na Wszystkich Świętych

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Chryzantemy od lat królują na polskich cmentarzach na Wszystkich Świętych, ale w ostatnich latach coraz częściej ustępują miejsca… hortensjom. Ten ogrodowy hit szturmem zdobywa serca Polaków, którzy szukają nowych sposobów na upamiętnienie bliskich.

Przez lata na cmentarzach niepodzielnie rządziły chryzantemy – symbol pamięci, szacunku i długowieczności. Jednak w ostatnio coraz częściej ustępują one miejsca innym kwiatom, a prawdziwym hitem okazują się hortensje. Ich duże, kuliste kwiatostany przyciągają wzrok i doskonale prezentują się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych kompozycjach.

Skąd się wziął zwyczaj dekorowania grobów?

Tradycja ozdabiania grobów kwiatami ma w Polsce długą historię, sięgającą czasów pogańskich. Starożytni Słowianie wierzyli, że dusze zmarłych wracają do swoich domów, dlatego dekorowali je kwiatami i ziołami.

Zwyczaj stawiania kwiatów na grobach w obecnej formie pojawił się w naszym kraju dopiero pod koniec XIX wieku, przywędrował z krajów sąsiednich i szybko się zadomowił.

Chryzantemy – klasyka, która wciąż ma się dobrze

Chryzantemy nie bez powodu są symbolem Wszystkich Świętych. Są odporne na chłód, długo zachowują świeżość i pięknie prezentują się nawet w kapryśną, jesienną pogodę.

Jednak coraz więcej osób szuka alternatyw – nie tylko ze względów estetycznych, ale także praktycznych. Na cmentarzach pojawiają się więc róże, dalie, wrzosy, wrzośce, a także hortensje.

Hortensje – ogrodowy hit na cmentarzach

Hortensje to rośliny, które wielu z nas ma w przydomowych ogródkach. Ich kwiaty są efektowne, a odpowiednio przygotowane – mogą stać się ozdobą grobu na długie tygodnie. Co ważne, hortensje można zebrać samodzielnie i przygotować w domu, co pozwala uniknąć tłoku i wysokich cen na cmentarnych straganach.

Jak przygotować hortensje na Wszystkich Świętych?

Koniec kwitnienia hortensji kończy się wraz z nastaniem jesieni. Aby zachowały swój urok do 1 listopada, trzeba je odpowiednio wysuszyć. Oto sprawdzony sposób:

Ścinamy kwiaty ostrym, zdezynfekowanym sekatorem, wybierając łodygi z kwiatami w pełni rozkwitu,

Pędy o długości ok. 40 cm wiążemy w niewielkie pęczki i wieszamy kwiatami do dołu w przewiewnym, zacienionym miejscu,

Unikamy suszenia w słońcu – ciemność pozwala zachować kolor kwiatów,

Dla lepszego efektu, końcówki łodyg można na kilka dni zanurzyć w roztworze gliceryny i wody (1:2),

Proces suszenia trwa około trzech tygodni. Gotowe bukiety warto spryskać lakierem do włosów, by zabezpieczyć kwiatostany.

Naturalne kompozycje coraz bardziej w modzie

W tym roku florystyczne trendy odchodzą od okazałych, wielobarwnych wiązanek na rzecz bardziej stonowanych, naturalnych zestawień. Coraz częściej na grobach pojawiają się kompozycje z mchu, suszonych traw, szyszek czy gałązek eukaliptusa. Hortensje doskonale wpisują się w ten nurt – są efektowne, a jednocześnie subtelne i eleganckie.