Strażacy nurkowie z Wielkopolski ćwiczyli we wraku Heweliusza. „Chcieliśmy oddać hołd ofiarom”

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Strażacy nurkowie z Wielkopolski ćwiczyli swoje umiejętności, nurkując do wraku promu „Jan Heweliusz”. Członkowie specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana i Piły przez kilka tygodni przygotowywali się do specjalnych ćwiczeń na dnie Morza Bałtyckiego.

Strażacy z Wielkopolski nurkowali we wraku promu „Jan Heweliusz”. Specjalistyczne grupy wodno-nurkowe z Kościana i Piły postanowiły sprawdzić, jak poradzą sobie w trudnych morskich warunkach. Strażacy zainspirowani m.in. popularnych serialem, który ukazał się na jednej z platform podcastowych, postanowili zejść na dno Bałtyku i zajrzeć do wnętrza promu.

To największa katastrofa w historii polskiej żeglugi. Wrak "Jana Heweliusza" od 33 lat leży na dnie Bałtyku 14 stycznia 1993 roku zapisze się na zawsze w historii polskiej żeglugi. To właśnie wtedy prom kolejowo-samochodowy "Jan Heweliusz", płynący ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad, uległ katastrofie na wzburzonym Bałtyku. W nocy, mimo…

Jedna z sentencji strażackiej służby mówi, że powinnością naszej strażackiej służby jest doskonalenie swoich umiejętności. Kiedy nie ratujemy, to staramy się rozwijać to, co potrafimy - mówi aspirant Łukasz Haryk ze Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej z Kościana. Z jednej strony jest w nas ogromna radość, że udało się spełnić takie marzenie, ale z drugiej pamiętamy, że to miejsce, w którym swoje życie straciło 56 osób. Chcieliśmy oddać hołd tym, którym nie udało się dotrzeć do brzegu - podkreśla.

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Wideo: KP PSP Kościan

„ Potem wszystko się zmieniło ”

Strażacy z grup wodno-nurkowych przez kilka tygodni przygotowywali się do zejścia pod wodę. Warunki, w których nurkowali, znacząco różniły się od tych, z którymi na co dzień mają do czynienia w swojej pracy.

Śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą jak na morzu. Zmienność pogody to kolejna kwestia. Kiedy dotarliśmy w miejsce, gdzie schodziliśmy pod wodę, mieliśmy bardzo dobre warunki, potem już wszystko się zmieniło - wyjaśnia ogniomistrz Jakub Haryk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kościana.

Po pierwszym nurkowaniu zwiększyło się falowanie. Pod wodą odczuliśmy prądy, a do tego była ograniczona widoczność - opowiada.

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Wideo: KP PSP Kościan

Wrak promu „Jan Heweliusz”

Pod wodą strażacy natrafili na 130-metrowy wrak promu „Jan Heweliusz”. Z początku okrążali go, a następnie „wpłynęli do środka”. Widzieliśmy wszystko, co tam pozostało. Rozmiar wraku zrobił wrażenie. Poskręcany metal, powywracane ciężarówki i wagony kolejowe - opowiada ogniomistrz Jakub Haryk.

Strażacy podkreślają, że tego typu ćwiczenia to dobra okazja do sprawdzenia się w innych warunkach niż te, z którymi mają styczność na co dzień. Na pewno nie mamy styczności z takimi prądami wody. To pokazuje między innymi, jak ważna jest kondycja u strażaków i nad czym jeszcze musimy pracować - wyjaśnia starszy aspirant Hubert Wawrzyniak.

Fot. KP PSP Kościan / materiały udostępnione

Spotykamy się dość regularnie, bo razem bierzemy udział w różnych kursach. Po naszym wyjeździe są analizy, co nam wyszło, co musimy poprawić. Już teraz wiemy, że będziemy chcieli razem z kolegami ruszyć w kolejną, podobną podróż - dodaje ogniomistrz Filip Matysiak.

Strażacy nurkowie z Kościana podkreślają, że cała akcja nie udałaby się, gdyby nie pomoc kolegów z Piły oraz ratowników SAR, którzy zaopiekowali się nimi na morzu.