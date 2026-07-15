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Nadciągają burze i porywy wiatru do 115 km/h. Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (12:34)

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla dziesięciu województw. Możliwe są burze, porywy wiatru do 115 km/h i opady deszczu lokalnie do 55 mm.

Nadciągają burze i porywy wiatru do 115 km/h. Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, fot. Arkadiusz Ziółek /East News

IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą w południowej i centralnej Polsce

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województw: 

  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • śląskiego, 
  • świętokrzyskiego, 
  • części województw lubelskiego,
  • łódzkiego,
  • mazowieckiego.

Pozostają aktualne od godz. 6 w środę do północy.

 

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwie:

  • opolskim, 
  • w części województw wielkopolskiego,
  • dolnośląskiego, 
  • łódzkiego.

Na tym obszarze prognozowane są intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Łączna suma opadów może wynieść do 90 mm w ciągu doby. Ostrzeżenia będą obowiązywały maksymalnie do godz. 18 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, ruda śląska, rybnicki, rybnik, Siemianowice śląskie, sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki),
  • lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość) ,
  • lubuskiego (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski),
  • dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki).
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Źródło: RMF24
Tagi: pogoda burze

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