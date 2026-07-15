Nadciągają burze i porywy wiatru do 115 km/h. Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw

RMF24

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla dziesięciu województw. Możliwe są burze, porywy wiatru do 115 km/h i opady deszczu lokalnie do 55 mm.

IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą w południowej i centralnej Polsce

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województw:

małopolskiego,

podkarpackiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

części województw lubelskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego.

Pozostają aktualne od godz. 6 w środę do północy.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwie:

opolskim,

w części województw wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

łódzkiego.

Na tym obszarze prognozowane są intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Łączna suma opadów może wynieść do 90 mm w ciągu doby. Ostrzeżenia będą obowiązywały maksymalnie do godz. 18 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa: