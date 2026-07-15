Nadciągają burze i porywy wiatru do 115 km/h. Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw

IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą w południowej i centralnej Polsce
Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województw:
- małopolskiego,
- podkarpackiego,
- śląskiego,
- świętokrzyskiego,
- części województw lubelskiego,
- łódzkiego,
- mazowieckiego.
Pozostają aktualne od godz. 6 w środę do północy.
Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami
IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwie:
- opolskim,
- w części województw wielkopolskiego,
- dolnośląskiego,
- łódzkiego.
Na tym obszarze prognozowane są intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Łączna suma opadów może wynieść do 90 mm w ciągu doby. Ostrzeżenia będą obowiązywały maksymalnie do godz. 18 w środę.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Alert RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.
Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:
- małopolskiego,
- podkarpackiego,
- śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, ruda śląska, rybnicki, rybnik, Siemianowice śląskie, sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki),
- lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość) ,
- lubuskiego (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski),
- dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki).