Burze z gradem i upał. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB dla 9 województw

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami oraz I stopnia przed upałami. Łącznie obejmują one 9 województw Polski. W związku z burzami do odbiorców w tych regionach wysłano alert RCB.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami i upałem

Alerty IMGW I stopnia przed upałami sięgającymi do 30 st. C zostały wydane dla części woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Obowiązywać będą w czwartek 20 sierpnia w godz. 13.00 - 20.00.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dotyczą części woj. małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Będą obowiązywać od czwartku godz. 17.00 do piątku godz. 4.00 nad ranem. Można spodziewać się opadów deszczu od 20 do 35 mm, a także porywów wiatru od 70 do 85 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami wydane są dla woj. świętokrzyskiego, śląskiego oraz części woj. opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Obowiązują od godz. 19.00 w czwartek do piątku godz. 8.00. Burze przyniosą opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru od 85 do 115 km/h.

IMGW ostrzega przed burzami i upałem

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a alert II stopnia – wystąpienie tych zjawisk.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, przez około 24 stopnie w centrum, do 31 stopni na południu. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.

Alert RCB dla 8 województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców 8 województw o treści: „Pogoda: dziś i jutro (20/21.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.”

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie:

woj. świętokrzyskiego;

woj. śląskiego;

woj. małopolskiego;

woj. lubelskiego;

woj. podkarpackiego;

części woj. opolskiego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki i strzelecki);

części woj. mazowieckiego (powiaty: lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i zwoleński);

części woj. łódzkiego (powiaty: opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski i radomszczański).

Noc z czwartku na piątek: burze na południu i wschodzie

W nocy pogoda nadal będzie niespokojna. Zachmurzenie pozostanie duże, ale na północnym zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na południu i wschodzie kraju również burze. Początkowo lokalnie możliwy będzie grad.

Największe sumy opadów prognozowane są na południu - podczas burz może tam spaść do 40 mm deszczu. Na wschodzie suma opadów może sięgać 20 mm. Porywy wiatru podczas burz osiągną do około 80 km/h, a na południu lokalnie nawet 90 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni na północy, przez około 16 stopni w centrum, do 18 stopni lokalnie na południowym wschodzie.

IMGW zwraca także uwagę na warunki w górach. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągać 70 km/h, a w Sudetach do 55 km/h. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu miejscami pojawią się mgły, ograniczające widzialność do około 500 metrów.

Piątek: spokojniej w dzień, ale wieczorem nadejdą intensywne opady

W piątek 21 sierpnia w dzień zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się okresami na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich. W tych regionach możliwe będą przelotne opady deszczu.

Na południu i południowym wschodzie nadal mogą wystąpić burze, jednak prognozowane sumy opadów będą mniejsze - do 15 mm. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać około 70 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni nad morzem, przez około 26 stopni w centrum, do lokalnie 28 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu i wschodzie miejscami umiarkowany, przeważnie zachodni. W zachodniej i południowej części kraju kierunek wiatru będzie bardziej zmienny. Najbardziej istotna zmiana nastąpi jednak w nocy z piątku na sobotę.

Noc z piątku na sobotę: intensywne opady na dużym obszarze

W nocy z 21 na 22 sierpnia zachmurzenie będzie duże i całkowite, a w wielu regionach wystąpią opady deszczu. W południowo-wschodniej połowie kraju miejscami mogą również pojawić się burze. Szczególnie istotna jest prognoza dla pasa rozciągającego się od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju aż po Mazury i Podlasie. IMGW prognozuje tam opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Suma opadów na tym obszarze może wynieść od 30 do 55 mm.

Na południowym wschodzie, gdzie mogą występować burze, lokalnie suma opadów może sięgnąć 20 mm. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h, natomiast wysoko w górach wiatr może wiać w porywach do 85 km/h. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza.