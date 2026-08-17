Burze z gradem i gwałtowne ochłodzenie. Ostrzeżenie dla 8 województw

RMF24

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 8 województw. Synoptycy ostrzegają, że podczas burz wiatr może rozpędzić się nawet do 90 km/h.

Polska pozostaje pod wpływem niżu znad Skandynawii, który oddziałuje na północną i środkową Europę. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie południowo-wschodnia część kraju pozostanie jeszcze w cieplejszej masie powietrza zwrotnikowego. W najbliższych dniach wyraźnie się ochłodzi.

Poniedziałek: burze, grad i silny wiatr

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej zjawisk prognozowanych jest na południu i południowym zachodzie kraju. Tam suma opadów może sięgać 35 mm, a podczas burz możliwy jest grad. Burze mogą pojawić się również na Pomorzu, gdzie lokalnie spadnie do 15 mm deszczu.

IMGW ostrzega także przed silnymi porywami wiatru. Podczas burz na północy mogą one osiągać do 55 km/h, w innych regionach do 85 km/h, a miejscami na południu nawet około 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy mogą dochodzić do 80 km/h.

IMGW ostrzega przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw.

dolnośląskiego

opolskiego

śląskiego

małopolskiego

świętokrzyskiego

łódzkiego

wielkopolskiego

mazowieckiego

Temperatura maksymalna wyniesie od 20–21 stopni Celsjusza na północy i około 22 stopni na zachodzie, przez około 25 stopni w centrum, aż po 30–31 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej – około 19 stopni.

Noc z poniedziałku na wtorek: ulewy na wschodzie i w centrum

W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, choć na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Szczególnie na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze.

Największych opadów należy spodziewać się na Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, południu Małopolski oraz na Podkarpaciu. Lokalnie suma opadów wyniesie od 20 do 40 mm.

Temperatura spadnie do 10–11 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach karpackich oraz do około 15 stopni na południowym wschodzie, miejscami w centrum i nad morzem. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. W Tatrach powyżej 2200 metrów możliwe będą opady deszczu ze śniegiem.

Wtorek: wyraźne ochłodzenie

Wtorek przyniesie zdecydowane ochłodzenie. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Burze możliwe są przede wszystkim na południowym wschodzie, wschodzie, północnym wschodzie oraz na Pomorzu Gdańskim.

Suma opadów wyniesie na ogół od 10 do 15 mm, natomiast na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i północy Lubelszczyzny lokalnie może sięgnąć 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 16 stopni na wschodzie i Podhalu oraz 19–20 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem wiatr będzie dość silny, w porywach do 55 km/h. W czasie burz porywy również mogą osiągać 55 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr rozpędzi się do 60 km/h, a w Sudetach do 65 km/h. Powyżej 2200 metrów w Tatrach nadal możliwy będzie deszcz ze śniegiem.