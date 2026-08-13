Ziemniaki „gotują się” w ziemi. Rekordowe upały pustoszą uprawy w Azji

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Ziemniaki gotujące się w glebie, arbuzy rozpadające się w dłoniach i historyczne 42,5 st. C. Fala upałów w Azji Wschodniej zabija ludzi, dziesiątkuje żywy inwentarz i zmusza państwa do wprowadzania nowych, alarmowych kategorii pogodowych. Naukowcy ostrzegają, że to nie anomalie, lecz nowa, groźna rzeczywistość przyspieszającego globalnego ocieplenia.

Piekarnik w ziemi: uprawy niszczeją w dłoniach

Na rozległych obszarach Azji Wschodniej rekordowe fale upałów przynoszą bezprecedensowe straty w rolnictwie. W prowincji Gangwon w Korei Południowej ziemniaki, które jeszcze tydzień wcześniej były zdrowe, obecnie zamieniają się w miazgę.

Upał zamienił ziemię w coś bliższego piekarnikowi – mówi, cytowany przez „The Guardian”, jeden z lokalnych rolników.

Skala zniszczeń jest ogromna i dotyka nie tylko pojedyncze pól, ale całe regiony. Straty nie dotyczą wyłącznie ziemniaków. W Gwangju, około 257 kilometrów na południe od Seulu, hodowca arbuzów skarży się, że owoce dosłownie rozpadają się w dłoniach.

42,5 st. C i miliony martwych zwierząt

2 sierpnia w mieście Yangsan odnotowano 42,5 st. C – najwięcej, odkąd w 1904 roku rozpoczęto nowoczesne obserwacje pogodowe w Korei Południowej. Tak wysokie temperatury pociągnęły za sobą tragiczne skutki: według krajowej agencji kontroli chorób zmarło co najmniej 31 osób, a straty w hodowli zwierząt są równie dramatyczne – śmierć poniosło ponad 900 tysięcy zwierząt gospodarskich i 1,4 miliona ryb hodowlanych.

Władze Korei Południowej wydały ostrzeżenia i apelują o „natychmiastowe zaprzestanie wszelkich aktywności na zewnątrz”.

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„Okrutnie gorące dni” paraliżują kolejne kraje

Nie tylko Korea Południowa zmaga się z bezlitosną falą upałów. W Japonii temperatury przekraczają 40°C w wielu miastach. Po raz pierwszy w historii kraj odnotował tzw. „kokushobi”, czyli „okrutnie gorący dzień” – nową kategorię wprowadzoną przez japońską agencję meteorologiczną dla temperatur powyżej 40 st. C. W Tokio z powodu podejrzenia udaru cieplnego zmarły trzy lwy w miejskim zoo.

Hongkong również bije rekordy – oficjalna temperatura osiągnęła 36,9 st. C, najwyższą od początku pomiarów w 1884 roku.

Anomalia raz na 10 tysięcy lat staje się codziennością

Naukowcy nie mają wątpliwości: fala upałów jest skutkiem postępującego globalnego ocieplenia. Japońscy badacze wyliczyli, że takie temperatury bez wpływu człowieka byłyby praktycznie niemożliwe – szansa na ich pojawienie się wynosiłaby raz na 10 000 lat.

Światowa Organizacja Meteorologiczna alarmuje, że tempo ocieplenia Azji w latach 1991–2025 jest około dwukrotnie szybsze niż w poprzednich trzech dekadach.

Prognozy nie napawają optymizmem. Według ekspertów takie ekstremalne zjawiska jak fale upałów i intensywne opady będą pojawiać się coraz częściej i będą coraz silniejsze.