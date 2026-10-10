Babie lato na horyzoncie? Wiemy, kiedy będzie cieplejszy dzień

RMF24

Weekend w wielu regionach kraju upłynie pod znakiem chmur, przelotnego deszczu i silniejszego wiatru nad morzem. Na wyraźniejszą poprawę pogody trzeba będzie poczekać do środy. W drugiej połowie przyszłego tygodnia pojawi się więcej słońca, a termometry miejscami pokażą nawet 17 stopni Celsjusza – prognozuje IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę na kilka najbliższych dni. Wiele osób z niecierpliwością czeka na tzw. babie lato, czyli okres ciepłej, słonecznej i zazwyczaj suchej pogody, który pojawia się jesienią – najczęściej we wrześniu lub październiku – po pierwszym wyraźnym ochłodzeniu.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć na północy możliwe są także większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie i słabo popada. Maksymalnie będzie od 11 do 16 st. C. Najmocniej powieje na wybrzeżu – porywy wiatru mogą tam sięgać 65 km/h.

Poniedziałek również przyniesie przelotne opady deszczu i temperaturę do 15 st. C. Nocami zrobi się chłodno: lokalnie w kotlinach górskich termometry pokażą zaledwie od 2 do 4 st. C. Na północy i zachodzie, zwłaszcza nad morzem, wiatr pozostanie porywisty.

We wtorek wciąż możliwy będzie deszcz, głównie na południu i wschodzie kraju. Na północy i północnym zachodzie powinno obyć się bez opadów. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 9 do 14 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat tylko około 6 st. C.

Zmiana nadejdzie w środę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a więcej chmur utrzyma się jedynie miejscami na zachodzie. Temperatura wzrośnie do 12-16 st. C. Poranki będą jednak chłodne – w kotlinach górskich możliwy spadek temperatury do 0-2 st. C.

Czwartek zapowiada się jako najcieplejszy dzień prognozowanego okresu. Mapy pogodowe pokazują na ten dzień duże ilości słońca. W wielu miejscach będzie pogodnie, choć na zachodzie możliwy jest przelotny deszcz. Maksymalnie termometry pokażą od 12 do 17 st. C. Cieplej będzie zwłaszcza na Pomorzu, gdzie nocą temperatura może utrzymać się na poziomie 10-13 st. C.

Następny piątek zapowiada się nawet cieplej niż czwartek. Niestety, w całej Polsce może popadać.