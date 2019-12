17-letni mieszkaniec Kołobrzegu został zatrzymany w sprawie zabójstwa 16-latka, którego zwłoki w poniedziałek o poranku znaleziono na klatce schodowej jednego z tamtejszych bloków. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił podległym prokuratorom, by reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Komisja Europejska zajmie się projektem ustawy dotyczącej dyscyplinowania sędziów. Od nowego roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie trzeba będzie zlikwidować 56 łóżek dla małych pacjentów. To około 10 procent wszystkich łóżek, jakimi dysponuje placówka - a jest ona największym na południu Polski specjalistycznym szpitalem dla dzieci. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń poniedziałku!

Komisja Europejska zajmie się projektem ustawy dyscyplinującej sędziów

Komisja Europejska zajmie się projektem ustawy dotyczącej dyscyplinowania sędziów. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało zmiany dyscyplinujące sędziów w związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. Do katalogu kar wprowadzona zostanie również kara pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami. Rzecznik KE Christian Wigand przyznał, że Komisja zdaje sobie sprawę, iż to na razie projekt, jednak będzie go analizować.

Prokuratura włącza się w konflikt rządzących z sędziami

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił podległym prokuratorom, by reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Prokuratorzy mają też składać wnioski o wyłączenie sędziów podważających status innych sędziów.

Biznesmen Zbigniew S. zatrzymany

Kontrowersyjny biznesmen Zbigniew S. został zatrzymany - dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty prania brudnych pieniędzy i organizowania nielegalnych gier losowych pod przykrywką prowadzenia działalności charytatywnej.

Zabójstwo 16-latka w Kołobrzegu. Zatrzymano o rok starszego chłopaka

17-letni mieszkaniec Kołobrzegu został zatrzymany w sprawie zabójstwa 16-latka, którego zwłoki dziś o poranku znaleziono na klatce schodowej jednego z tamtejszych bloków. 7-latek nie ukrywał się, po prostu ustaliliśmy miejsce pobytu - informują policjanci prowadzący sprawę. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM, zatrzymany i zamordowany dziś rano chłopak znali się. Zatem można podejrzewać, że nie było to przypadkowe zabójstwo.



Komendant kontratakuje, czyli nowa odsłona konfliktu w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wykładowcę, którego zwolnił z uczelni. Chodzi o pracownika dydaktycznego, który wcześniej donosił na komendanta do organów ścigania. Po sygnałach o nieprawidłowościach kontrolę w policyjnej szkole wszczęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejną kontrolę związaną z okolicznościami zwolnienia wykładowcy prowadzi też Komenda Główna Policji.

Szpital dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu przyjmie mniej małych pacjentów. Bo brakuje pielęgniarek

Od nowego roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie trzeba będzie zlikwidować 56 łóżek dla małych pacjentów. To około 10 procent wszystkich łóżek, jakimi dysponuje placówka - a jest ona największym na południu Polski specjalistycznym szpitalem dla dzieci.

Likwidacja miejsc jest efektem nowych przepisów i sytuacji na rynku pracy.

Od stycznia na 20 szpitalnych łóżek będzie musiało przypadać 16 pielęgniarek - w tej chwili norma mówi o dwunastu.

Pielęgniarek tymczasem na rynku pracy brakuje.

Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów: Lewandowski zagra w Londynie, Milik i Zieliński w Barcelonie

Losowanie par 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów za nami - i wiemy już na pewno, że pierwsza runda fazy pucharowej rozgrywek przyniesie kibicom sporo emocji.

Niełatwe zadanie czeka drużyny Polaków: Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego powalczy o awans z Chelsea, a Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego spróbuje sprawić niespodziankę i wyeliminować FC Barcelonę. Borussia Dortmund zagra z PSG, a Juventus zmierzy się z Olympique Lyon.

Broniący tytułu Liverpool trafił na Atletico Madryt, niezwykle emocjonująco zapowiada się również starcie Realu Madryt i Manchesteru City.