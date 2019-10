Za nami ostatnia przedwyborcza debata RMF FM "Po prostu Polska". W debacie liderów nie zabrakło trudnych pytań, wielkich emocji i… życzliwych komentarzy. Środa była też dniem, w którym doszło do strzelaniny przed synagogą w miejscowością Halle. Dziś ruszyła również turecka ofensywa w Syrii, zginęli pierwsi cywile. W wieku 75 lat zmarł dziś Jan Szyszko - były minister środowiska.

"Po prostu Polska". Za nami debata liderów

Władysław Kosiniak-Kamysz, Jacek Sasin, Włodzimierz Czarzasty, Tomasz Siemoniak i Janusz Korwin-Mikke: w studiu RMF FM dyskutowali liderzy pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Padły pytania o służbę zdrowia, edukację, związki partnerskie, a także o politykę zagraniczną.

Niemcy: Strzelanina przed synagogą

Co najmniej dwie osoby zginęły w ataku na synagogę i bar w niemieckim Halle. Napastnik próbował się dostać do świątyni, po czym zaczął strzelać do przechodniów. Miał też umieścić materiały wybuchowe domowej roboty przed budynkiem. Sprawca został zatrzymany, to 27-letni Niemiec Stephan Balliet.

Turecka ofensywa w Syrii. Jutro pilne posiedzenie RB ONZ

Rada Bezpieczeństwa ONZ spotka się, by omówić sytuacje w Syrii. Wśród pięciu krajów, które zaproponowały dyskusję, jest Polska. Tuż po rozpoczęciu przez Turcję ofensywy w Syrii, wymierzonej w kurdyjskie milicje Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), w nalotach zginęło dwóch cywili - podaje w środę AFP, powołując się na siły kurdyjskie.



Nie żyje Jan Szyszko - były szef resortu środowiska

W wieku 75 lat zmarł Jan Szyszko. W latach 2005-2007 był ministrem środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. Gdy PiS doszedł po raz drugi do władzy, ponownie objął tekę ministra środowiska. Był nim w latach 2015-2018. Zastąpił go Henryk Kowalczyk.



Minister Jan Szyszko zasłynął m.in. z kontrowersyjnych projektów ustaw. Lex Szyszko - tak opozycja nazwała przyjętą w połowie grudnia 2017 roku ustawę "o ochronie przyrody".



Nobel z chemii przyznany. "Te baterie zrewolucjonizowały nasze życie"

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino zostali laureatami Nagrody Nobla 2019 w dziedzinie chemii.

Urodzony w Niemczech John B. Goodenough, Brytyjczyk Stanley Whittingham i Japończyk Akira Yoshino otrzymali nagrodę za stworzenie baterii litowo-jonowych. W tej chwili, efekty ich odkrycia praktycznie wszyscy nosimy przy sobie. To m.in. baterie używane w naszych smartfonach. Baterie zasilają naszą elektronikę, część naszych samochodów elektrycznych, to one są elementem prawdziwej rewolucji mobilnej, którą przeżywamy.





Nieoficjalnie: Jest pozew KE do TSUE ws. "dyscyplinarek" dla sędziów

Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE w związku z tzw. "dyscyplinarkami" dla sędziów - dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon. Taką decyzję podjęli unijni komisarze. Punkt ten przeszedł bez dyskusji na kolegium. Niemiecki komisarz ds. budżetu nie wnosił żadnych zastrzeżeń.

Nie dwie, a trzy sprawy Krystyny Pawłowicz rozstrzyga sędzia Świderski. To jego awans poparła posłanka

Sprawy, w których stroną była posłanka Krystyna Pawłowicz, dwukrotnie już wylosował i rozstrzygał warszawski sędzia Krzysztof Świderski. Kilka dni temu posłanka jako członek Krajowej Rady Sądownictwa poparła na posiedzeniu Rady jego awans do Sądu Okręgowego. Dziś okazuje się, że poza dotychczas znanymi sędzia Świderski prowadzi jeszcze jedną sprawę, w której pozwaną jest Krystyna Pawłowicz.

Polscy siatkarze pokonali Rosję

Polscy siatkarze wygrali z Rosją 3:1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22) w meczu Pucharu Świata, który rozgrywany jest w Japonii. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych w imprezie. W czwartek ich rywalem będzie Egipt.