Co najmniej dwie osoby zginęły w ataku na synagogę i bar w niemieckim Halle. Napastnik próbował się dostać do świątyni, po czym zaczął strzelać do przechodniów. Miał też umieścić materiały wybuchowe domowej roboty przed budynkiem. Sprawca został zatrzymany, to 27-letni Niemiec Stephan Balliet.

