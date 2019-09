W piątek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyło się losowanie numerów list wyborczych. Tego dnia poznaliśmy też polskiego kandydata do Oscara - jest nim "Boże Ciało" Jana Komasy. Od zwycięstwa rozpoczęli rozpoczęli udział w mistrzostwach Europy polscy siatkarze. "Biało-czerwoni" wygrali z Estończykami 3:1. W ramach akcji Lepsze Jutro z RMF FM dotarliśmy do Czernikowa i dostarczyliśmy sprzęt do pracowni informatycznej w tamtejszej szkole podstawowej.

