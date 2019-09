Nasz charytatywny, żółto-niebieski konwój podróżuje po Polsce! Tym razem zawitał do Czernikowa, gdzie dostarczył sprzęt do pracowni informatycznej w tamtejszej szkole podstawowej.

Trwa finał naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Po Janczowej w Małopolsce i Prawiednikach na Lubelszczyźnie przyszedł czas na szkołę podstawową im. Orła Białego w Czernikowie w województwie łódzkim, gdzie wyposażyliśmy supernowoczesną pracownię informatyczną.

W nowoczesnej pracowni komputerowej jest 14 nowych stanowisk komputerowych i pachnące jeszcze świeżością meble. Piękna pracownia, wszystko zrobione dla dzieci. Duma rozpiera, że wspólnie z RMF-em możemy brać udział w tej akcji - podkreśla Grzegorz Stanak z firmy Nowa Szkoła, która wyposażyła tę pracownię w nowe meble, w tym wygodne ławki.

Pracownia była przygotowywana do ostatniej chwili. Do nocy trwały ostatnie poprawki, podłączanie 14 nowoczesnych stanowisk komputerowych.





W prace mocno zaangażowali się też mieszkańcy Czernikowa. Nie jestem nauczycielem, jestem małym elementem tej radosnej układanki. Ta pracownia jest wspaniałym prezentem dla lokalnej społeczności i ich dzieci, bo są oni często niedoceniani, a tak naprawdę w sposób, który wychowują te dzieci, to oni są prawdziwymi bohaterami - mówi jeden z mieszkańców.

Do nowej pracowni prowadzi specjalna droga, którą na podłodze w całej szkole wyznaczają żółte i niebieskie strzałki. Uczniowie od razi zaczęli z niej korzystać. Na najbliższej lekcji będziemy programować historyjkę o kocie który szuka psa na pustyni - mówi nauczycielka informatyki.



Nowoczesna pracownia będzie wykorzystywana nie tylko do nauki informatyki, ale też w doskonaleniu języka angielskiego. Będziemy korzystać z wszelkiego rodzaju aplikacji, platform językowych, wideoklipów, jak i również oprogramowania przystosowanego do nauki języka na komputerach i oczywiście jakieś ciekawe projekty z użyciem technologii - mówi nauczycielka angielskiego.



Od 13 w piątek ogłaszamy, że odczarowujemy tę datę i to hasło. Trzynastego w piątek to dzień szczęśliwy, zwłaszcza dla naszej szkoły - mówi zadowolona dyrektor szkoły.





Sala informatyczna w specjalnych barwach!

30 sierpnia przed południem do szkoły przyjechały pierwsze elementy wyposażenia nowej sali informatycznej. W niej dominuje żółto-niebieski kolor. Nie może być inny. Żółto-niebieskie barwy właśnie nam przyświecają właśnie w tej sali, specjalnie dedykowanej dla RMF-u - powiedziała Agnieszka Bartczak, dyrektorka szkoły.

Ja się zawsze cieszę, kiedy możemy robić coś dla innych - mówiła nauczycielka. Myślę, że informatyka stanie się ich ulubionym przedmiotem w takiej sali - stwierdziła.

Postanowiliśmy pomóc szkole w Czernikowie, bo wzruszające zgłoszenie wysłał do nas pan Łukasz, mąż pani Agnieszki, dyrektorki szkoły. "Właśnie dlatego, że moja żona jest tak wspaniałym człowiekiem, postanowiłem, że spróbuję jej pomóc, gdyż wiem, że codzienny trud w dążeniu do celu - jest czasami ponad jej siły. Od razu powiem, że wszystko co robi, to robi dla innych z sercem pełnym ciepła i radości. (...) Jak wiecie, wychowanie dzieciaków, które jest na barkach nauczycieli jest czymś bardzo ważnym, o czym często się nie mówi. To tu odkrywane są talenty, o których nawet rodzice czasami nie wiedzą. W szkole właśnie kształtuje się charaktery i ukierunkowuje na dalsze lata. Ja sam żałuję, że nie miałem takiej pani nauczycielki. Widząc z boku jak niesamowita w tej szkole jest przyjaźń, szacunek do starszych i do młodszych. Myślałem czasami, że to niemożliwe, że to tylko na pokaz, ale myliłem się. Ta szkoła jest wyjątkowa" - pisał.

Nowoczesne pracownie dla pięciu szkół w całej Polsce!

Czerników to jedno z pięciu miejsc, gdzie w tym roku zatrzymuje się nasz charytatywny konwój. W Zajączkach Drugich na Śląsku wyposażamy pracownię historyczno-humanistyczną. W Prawiednikach na Lubelszczyźnie wyremontowaliśmy salę biologiczno-chemiczną, a w Janczowej koło Nowego Sącza urządziliśmy pracownię matematyczno-informatyczną. W tym roku będziemy też w wielkopolskim Wapnie.

Wierzymy, że warto inwestować w edukację. Staramy się, żeby przez nasze działania zmieniać życie młodych ludzi i inspirować ich do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Pięć lat charytatywnej akcji Lepsze Jutro

To już piąta edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM /RMF FM



Nasza akcja charytatywna trwa już pięć lat. Początkiem czynienia dobra był 2015 rok, kiedy wybudowaliśmy dom dla pana Grzegorza i jego piątki dzieci . Nasza pomoc wzbudziła wiele pozytywnych reakcji, dlatego przerodziliśmy to w cykliczny projekt.

W 2016 roku zajęliśmy się potrzebami najmłodszych. W Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach powstały na świeżym powietrzu cztery strefy edukacyjne, place zabaw i ścieżki zdrowia. >>>ZOBACZ EFEKTY NASZEJ AKCJI<<<

Rok później po raz pierwszy skupiliśmy się na edukacji i wyposażyliśmy 5 szkół w nowoczesne pracownie przedmiotowe. Nasza akcja zawitała do Bukowiny, Kluczborka, Raciechowic, Morąga i Boguszowic-Gorców. Dwa lata temu wybudowaliśmy też warsztat stolarski dla pana Zbigniewa i jego syna w Dębowcu.>>>LEPSZE JUTRO W 2017 ROKU<<<

Za to w 2018 roku przeprowadziliśmy remont w remizie OSP w małopolskiej Bogdanówce, gdzie wyposażyliśmy też sale szkoleniowo-edukacyjne. Za to w Wieliczce pod Krakowem przygotowaliśmy ogród sensoryczny w przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci.

Przygotowaliśmy też 12 wycieczek dla podopiecznych ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Inowrocławiu. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim. [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

Projekt Lepsze jutro z RMF FM będziemy kontynuować także w kolejnych latach, bo wciąż jest wiele osób, które potrzebują wsparcia. Jeśli chcecie zaangażować się w naszą charytatywną akcję - wypełnijcie formatkę i wskażcie osobę, instytucję, placówkę, która waszym zdaniem zasługuje na lepsze jutro.