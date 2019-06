W polskim areszcie jest już Marek Falenta – biznesmen skazany w aferze podsłuchowej, trafił do jednego z warszawskich zakładów karnych. Także dziś, sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Mamuki K., podejrzanego o brutalne zabójstwo młodej łodzianki. Poruszenie opinii publicznej wywołało także opublikowane zdjęcie Jacka Czaputowicza z Angeliką Jarosławską. Za granicami kraju emocje wzbudziła natomiast rezygnacja Theresy May ze stanowiska lidera Partii Konserwatywnej. Przygotowaliśmy dla was podsumowanie najważniejszych informacji dnia.

