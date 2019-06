406 młodych, zdolnych Polaków otrzymało stypendia Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Polonijna instytucja finansowa po raz 19 udzieliła wsparcia młodym członkom Polonii, którzy chcą skończyć najlepsze amerykańskie uczelnie, zdobyć wymarzony zawód a potem konkurować z innymi na amerykańskim rynku pracy.

Dzieci polskich imigrantów doskonale wiedzą, że jeśli nie postawią na dobrą edukację, to będą się borykać się z takimi samymi problemami, jak ich rodzice. Imigranci często nie mają możliwości pracy w swoim zawodzie. Zatrudniają się w firmach sprzątających czy remontowych. Ciężko pracują, ale ich wynagrodzenia nie są najwyższe.

W środowisku polonijnym nie brakuje jednak przykładów dzieci imigrantów, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Odniosły sukces, pracują w amerykańskich renomowanych firmach, zajmują ważne stanowiskach w urzędach miast i stanów. W 2001 roku podobne stypendium - jak te, które w tym roku przyznano młodym Polakom - otrzymała Karolina Cecot. Ukończyła Harvard. Obecnie prof. Karolina Cecot uczy prawa na George Mason Univeristy. Podkreśla, że swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy i rodzicom, którzy ją mobilizowali. Przyznaje, że kiedy ona wracała do domu ze szkoły, często tata wychodził do pracy na kolejną zmianę. I to ją mobilizowało. Widziała jak ciężko jest imigrantom na amerykańskim rynku pracy. Wczoraj a także w środę w czasie dwóch uroczystości w stanach New Jersey oraz Nowy Jork, kiedy wręczano czeki kolejnym stypendystom podkreślała, że każdy młody Polak może odnieść sukces. Ale podstawa to dobre wykształcenie. Jestem dumna ze swoich polskich korzeni i wdzięczna za wsparcie, jakiego mi udzielono - dodała była stypendystka.

Prof. Cecot: Jestem dumna ze swoich polskich korzeni i wdzięczna za wsparcie, jakiego mi udzielono

Stypendyści to młodzi ludzie, którym bardzo chce się być kimś - mówiła Iwona Korga członek rady dyrektorów Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej a zarazem członek komisji przyznającej stypendia. W tym roku wsparcia udzielono głównie 139 młodym Polakom ze stanu New Jersey, 124 z Illinois i 122 ze stanu Nowy Jork. Stypendia przyznano też zdolnym członkom Polonii z Pensylwanii, Connecticut, Florydy oraz Kalifornii.

Iwona Korga: Stypendyści to młodzi ludzie, którym bardzo chce się być kimś





Program Stypendialny PSFCU powstał w 2001 r. i od tamtej pory, wliczając w to tegoroczną już dziewiętnastą edycję, nagrodzono ponad 4 300 osób a łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia wyniosła 5 milionów dolarów. Paweł Burdzy, rzecznik Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, podkreśla, że dzieciom imigrantów bardzo trudno jest konkurować na amerykańskim rynku pracy. Jak dodaje, trzeba dużo zaparcia i wiary we własne siły.

Paweł Burdzy: Nasza młodzież jest bardzo ambitna





Maciej Golubiewski Konsul Generalny RP w Nowym Jorku zaznacza, że wszystkim powinno zależeć na młodej, wykształconej Polonii. Takiej, która będzie mogła i chciała dbać o interesy naszego kraju w USA. Jak dodaje polski dyplomata, z głosem tak licznej polskiej społeczności powinni liczyć się amerykańscy politycy.

Maciej Golubiewski: Sam byłem studentem w USA, wiem jak stypendium jest potrzebne

Bogdan Chmielewski dyrektor wykonawczy Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej uważa, że polska młodzież mieszkająca za oceanem jest bardzo ambitna. Ale nie brakuje problemów. Emigranci mają trudno na początku. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Zwłaszcza ci, którzy są imigrantami pierwszego pokolenia, w tym ja również - mówi.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa powstała w 1976 r. na nowojorskim Greenpoincie. Jest największą etniczną unią kredytową w Stanach Zjednoczonych. Ma prawie 100 tysięcy Członków oraz 2 miliardy dolarów w aktywach. Ma obecnie 19 oddziałów w czterech stanach: Nowy Jork, New Jersey, Illinois i Pensylwania.