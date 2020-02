Po wczorajszym ogłoszeniu przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek daty wyborów prezydenckich, oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. Droga do prezydenckiego fotela niefortunnie zaczęła się dla Szymona Hołowni, który zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu kampanii musiał przepraszać za swój spot wyborczy. Zdaniem krytykujących pojawiły się w nim m.in. aluzje do katastrofy smoleńskiej. Kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska zaczęła kampanię od przedstawienia składu swojego sztabu. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, jej kampanią pokieruje Bartosz Arłukowicz. Również w czwartek dotarła smutna wiadomość z Ameryki. W wieku 103 lat zmarła legenda kina Kirk Douglas. Wszystkie najważniejsze wydarzenia czwartku znajdziecie w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.

Najważniejsze wydarzenia czwartku w Podsumowaniu Dnia RMF FM / PAP/EPA

Bartosz Arłukowicz pokieruje kampanią Kidawy-Błońskiej

Europoseł Bartosz Arłukowicz pokieruje kampanią kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeszcze wczoraj spekulowano, że szefem sztabu może zostać Michał Gramatyka. Ostatecznie samorządowiec został jednak dyrektorem operacyjnym sztabu.



Szymon Hołownia przeprasza za kontrowersyjny spot

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia przeprosił za kontrowersyjny spot opublikowany przez jego sztab wyborczy. Film został już usunięty. Wczoraj, po tym jak się ukazał, skrytykowali go politycy różnych ugrupowań. Według nich pojawiły się w nim aluzje do katastrofy smoleńskiej.

KE nieoficjalnie: Procedura o naruszenie prawa w związku z ustawą dyscyplinującą sędziów już w przyszłym tygodniu

Nie można wykluczyć, że procedura o naruszenia unijnego prawa (której finał będzie w TSUE) w związku z ustawą dyscyplinującą sędziów, ruszy już w przyszłym tygodniu. Eurodeputowani będą naciskać w tej sprawie w KE już w najbliższy wtorek, podczas debaty na temat praworządności w Polsce.



Odwołano prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej i dwóch członków zarządu

Witold Słowik został odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Odwołano także dwóch członków zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła rozpisać konkurs na prezesa, wiceprezesa i członków zarządu - poinformowała PGZ.

Malbork: Rodzice ciężko pobitego niemowlaka w rękach policji

Rodzice czterotygodniowej dziewczynki, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Malborku, są w rękach policji. Co najmniej do jutra poczekają na przesłuchanie.

Wyrok za śliwkę w czekoladzie. Emeryt zjadł w sklepie cukierka za 40 gr

20 złotych grzywny za zjedzenie śliwki w czekoladzie ma zapłacić emeryt ze Szczecina. Kołobrzeski sąd rejonowy uznał go winnym kradzieży cukierka w jednym z nadmorskich dyskontów. To już drugi wyrok w tej - zdawałoby się - błahej sprawie. Sędzia argumentowała jednak, że bez względu na zamiar i wartość przedmiotu, oskarżony nie miał prawa zachować się, jakby towar należał do niego. 70-latek oprócz grzywny musi zapłacić 100 złotych kosztów procesu - za te pieniądze mógłby kupić 300 śliwek w czekoladzie.

Związkowcy i PGG dogadali się ws. "czternastek". Brak porozumienia ws. podwyżek

Związkowcy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej, przy udziale wicepremiera Jacka Sasina, wypracowali porozumienie ws. zasad wypłaty nagrody rocznej - tzw. czternastej pensji - za 2019 rok. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie postulowanego przez związkowców wzrostu płac.

Kirk Douglas nie żyje

W Los Angeles zmarł wybitny amerykański aktor, legenda światowego kina, Kirk Douglas. Smutną informację przekazał jego syn, Michael Douglas. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kirk Douglas opuścił nas dzisiaj w Los Angeles, w wieku 103 lat" - przekazał mediom.