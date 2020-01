Najważniejszą informacją weekendu było przyznanie się Iranu do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego. W katastrofie zginęło 176 osób. Głośno było też o kolejnych sukcesach Dawida Kubackiego. Za to na trasie Rajdu Dakar doszło do tragicznego wypadku. Oto nasze podsumowanie weekendu!

