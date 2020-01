Jadący quadem Rafał Sonik zajął czwarte miejsce na 7. etapie Rajdu Dakar i utrzymał się w najlepszej trójce klasyfikacji generalnej. W kategorii samochodów Jakub Przygoński był ósmy. Siódmy etap, w którym uczestnicy pokonywali odcinek z Rijadu do położnego na południu kraju miasta Wadi ad-Davasir, okazał się tragiczny dla motocyklisty Paulo Goncalvesa. 40-letni Portugalczyk przewrócił się w okolicach 270. kilometra odcinka specjalnego i był nieprzytomny, gdy dotarły do niego służby medyczne. Nie udało się go uratować.

Jakub Przygoński na trasie Rajdu Dakar /ORLEN Team /Materiały prasowe

