Wciąż nie zapadła decyzja ws. dymisji prezesa NIK-u. W piątek CBA złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. Zawiadomienie to jest wynikiem kontroli jego oświadczeń majątkowych. Sam szef Izby odniósł się do tego w wydanym oświadczeniu: „To dobrze, że prokuratura i ewentualnie niezawisły sąd zajmą się sprawą moich oświadczeń majątkowych i skrupulatnie wyjaśnią wszystkie wątpliwości”. To temat numer jeden w Polsce. W Londynie w piątkowe popołudnie doszło do ataku „o podłożu terrorystycznym” – jak podają tamtejsze służby. Mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował przechodniów. Ci obezwładnili go i zabrali broń. Napastnik został następnie zastrzelony przez policjantów. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia piątku.

