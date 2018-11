Warszawski ratusz proponuje, by to Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pierwszeństwo mają uroczystości państwowe, czy zgromadzenia zarejestrowane na podstawie ustawy "Prawo o zgromadzeniach". Wniosek takiej treści znalazł się w zażaleniu, złożonym w piątek do Sądu Apelacyjnego - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dziś ten sam sąd ma ostatecznie zdecydować ws. zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada.

