Policjanci w całej Polsce zanotowali kilka przypadków złamania ciszy wyborczej. Chodzi głównie o zrywanie plakatów niektórych kandydatów, choć pojawiają się też doniesienia o wysyłaniu SMS-ów reklamujących niektórych aspirujących do bycia parlamentarzystami.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

W Nowym Tomyślu (Wielkopolska) 35-letni mężczyzna zerwał 13 plakatów wyborczych. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 150 zł.

W Gnieźnie z kolei portal internetowy nie usunął na czas ciszy wyborczej reklam promujących czterech kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych.

Łódzka policja z kolei weryfikuje informacje o zrywaniu plakatów w Radomsku, Łasku i Pabianicach. Do tego w Opocznie jeden z mieszkańców miał otrzymać SMS-a z plakatem jednego z kandydatów.

Natomiast w powiecie wąbrzeskim ktoś powiesił jeden nowy plakat wyborczy i zniszczył dwa inne. Na razie nie ustalono, kto jest za to odpowiedzialny.

W niedzielę od 7.00 do 21.00 w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów.



Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.00 W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Za złamanie ciszy grozi nawet 1 mln zł grzywny.