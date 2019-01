Wypadek w kopalni Rudna w Polkowicach. Górnicy zostali zasypani wskutek wstrząsu. Na powierzchni jest już trzech poważnie rannych górników, do czwartego próbują dotrzeć ratownicy.

W kopalni Rudna w Polkowicach w sobotę doszło do wstrząsu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Do zdarzenia doszło w wyniku wstrząsu, to było na Głównej Rudnej Zakładów Górniczych "Rudna". Mamy trzy osoby ciężko poszkodowane. Czekamy w tej chwili na helikoptery - mówi Anna Osadczuk, rzecznik KGHM Polska Miedź, spółki, do której należy kopalnia.



Trwa akcja ratunkowa, próbujemy odkopać czwartego górnika - dodaje.



