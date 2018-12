W moim przekonaniu prokuratura jest w głębokim błędzie i jestem przekonany, że sąd odpowiednio to oceni i oczyści nas z zarzutów - tak Wojciech Kwaśniak mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o zarzutach stawianych mu przez prokuraturę. "Postępowanie administracyjne toczące się w KNF było właśnie w celu wprowadzenia zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin. Prokuratura jest w głębokim błędzie - stronie objętej postępowaniem administracyjnym służą określone prawa, w tym również do składania różnego rodzaju wniosków, które organ administracji jest w obowiązku rozpatrzyć. W postępowaniu administracyjnym uczestniczyli również prokuratorzy z innych prokuratur i żaden w żadnym etapie nie zwracał uwagi, że jest naruszona jakakolwiek procedura" - podkreślał gość Marcina Zaborskiego. "Prokuratura ma kłopoty z liczydłami i rachunkowością. Komisja (KNF – przyp. red.) działając w owym czasie i na tym etapie miała do czynienia z podmiotem, który wykazywał wysokie zyski. W moim przekonaniu prokuratura jest w głębokim błędzie i jestem przekonany, że sąd odpowiednio to oceni i oczyści nas z zarzutów" - dodawał były wiceszef KNF.

