Szymon Hołownia zapowiedział, że chce wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Deklarację złożył podczas spotkania w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Szymon Hołownia / Adam Warżawa / PAP

Teatr Szekspirowski jest bardzo dobrym miejscem, żeby zakończyć hamletyzowanie - kandyduję, czy nie kandyduję - mówił Szymon Hołownia przed ogłoszeniem decyzji o starcie w wyborach prezydenckich.

Doskonale słyszę, co mówicie na moich spotkaniach autorskich: wojna, potrzask, nie ma wyjścia, wszyscy obrażeni. Polska szkoła kompromisu - kompromis to twoja kapitulacja - mówił Hołownia.



"Polityka to nie bagno"

Przekonywał, że "lepszy świat na pewno nie powstanie z gadania". Zaznaczył, że prowadzone przez niego fundacje dobroczynne nauczyły go, że jak ludzie stoją nie koło siebie, ale ze sobą, "niemożliwe staje się możliwe". Popraw świat o centymetr, potem o kolejny i jeszcze o kolejny - apelował.



Argumentował, że polityka to dla niego jedno z narzędzi robienia tej zmiany, a "nie żadne bagno". Polityka jest po to, aby odkrywać w niej moc, która w niej tkwi - podkreślił.



Dobra polityka nie jest o demonstrowaniu siły, ale o tym, żeby pomagać ludziom odkrywać moc, jaka w nich siedzi - tłumaczył.

Zadeklarował, że chce Polski, w której każdy akt prawny jest oglądany pod kątem skutku dla klimatu, dla powietrza i dla wody. Chcę Polski rozmawiającej, w której atrybutem przywódców jest nie mównica, a stół - podkreślił Hołownia.



Przekonywał, że "to nie problem, a szczęście, że możemy być dzisiaj nie tylko Polakami, ale i Europejczykami".



Argumentował, że sytuacji w państwie nie będzie w stanie uzdrowić nikt, kto wywodzi się z partii.

"System się zawiesił, żeby się odwiesił, musi w nim zamontować bezpartyjny bezpiecznik"

Chcę Polski, w której wszyscy przestrzegamy reguł, w której nikomu, nawet prezydentowi, nie wolno chodzić na skróty przez trawnik. (...) Mówię to jako katolik: trzeba dziś w Polsce przeprowadzić przyjazdy rozdział Kościoła od państwa - deklarował Hołownia. Według niego tego wszystkiego nie może zrobić ktoś, kto wywodzi się z polityki. System się zawiesił, żeby się odwiesił, musi w nim zamontować bezpartyjny bezpiecznik - mówił. A potem ogłosił, że chce wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.



Nie wesprą mnie partyjne przelewy, struktury, machiny, wielki biznes. Nie potrzebuję ich - bo mam Was - stwierdził Hołownia. Pokażę Wam nasz pomysł na to, jak sprawić, żeby prezydent był nie testerem, a stróżem praworządności - zadeklarował. My naprawdę idziemy wygrać te wybory - dodał. Czas na człowieka, który przychodząc z dołu, naprawi to, co zostało zepsute od góry - tłumaczył.



Chodźcie ze mną - przekonywał. Zobaczycie, że 2020 rok to będzie rok, o którym kiedyś będziecie opowiadali swoim dzieciom - to wtedy w Polsce zaczął się XXI wiek - dodawał.