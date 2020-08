Polska zanotowała w drugim kwartale spadek PKB o 8,2 proc. - wynika z tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To największy spadek PKB w co najmniej ostatnich 25 latach. W pierwszym kwartale PKB Polski wzrósł o 2 proc.

Zdj. ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

To lepszy wynik niż szacowali ekonomiści, którzy zakładali, że spadek w drugim kwartale wyniesie 9 proc. rok do roku. Była to i tak obniżona prognoza względem początku lipca, kiedy uważano, że spadek wyniesie 8,9 proc. Spore zaniepokojenie wywołała lipcowa prognoza Narodowego Banku Polski, który zakładał spadek o 10,6 proc. w drugim kwartale.

Dane mają jednak charakter wstępny. Pełny szacunek PKB za drugi kwartał poznamy 31 sierpnia.

Jak wynika z danych GUS, inflacja w lipcu rok do roku wzrosła o 3 proc. (przy wzroście cen i usług o 7,3 proc., a towarów o 1,5 proc.). To i tak lepszy odczyt od wcześniejszego szacunku tzw. flash, który zakładał wzrost o 3,1 proc.

W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to spadek cen o 0,2 proc. Staniała zwłaszcza odzież oraz obuwie (o 2,3 proc.) oraz żywność i alkohole (o 1,4 proc.)

Polska gospodarka radzi sobie nieco lepiej inne państwa europejskie. PKB w strefie euro zaliczył spadek o 12,1 proc. rdr. PKB naszego największego partnera handlowego - Niemiec - spadł o 10,1 proc. rok do roku.

Jak wskazuje "Business Insider", tylko Finlandia i Litwa miały mniejsze spadki w drugim kwartale. Polska ma podobny wynik co Szwecja, która jednak nie wprowadzała tzw. lockdownu w celu walki z epidemią.

Ekonomista ING Karol Pogorzelski w rozmowie z PAP wskazywał, że część polskich firm miała pokusę do naciągania danych w celu załapania się do programów pomocowych. Dzięki temu firmy mogły wykazywać większy spadek przychodów w kwietniu ("przesuwając je" na marzec), by otrzymać pomoc. Podbijałoby to sztucznie wzrost w pierwszym kwartale, kosztem wzrostu w drugim - dodał.



Widzimy ryzyko, że sytuacja w przyszłości się pogorszy, jeśli minie okres karencji wynikający z programów pomocowych, a popyt się nie odbuduje - mówił Pogorzelski.

Więc spodziewamy się, że na przełomie roku wzrost bezrobocia będzie większy (przekroczy 7 proc.) niż wynikałoby to z czynników sezonowych - dodał.