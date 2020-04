Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 10 892 osoby. Spośród nich 494 osoby zmarły - w tym dziś 40. Wśród ofiar jest 18-latek leczony w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś minister Dariusz Piontkowski przekazał, że szkoły będą zamknięte do 24 maja. Na świecie patogen wykryto już u 2,7 mln osób. Tymczasem ekspertka WHO w rozmowie z CNN informuje, że jesteśmy tygodnie lub miesiące od znalezienia leku na COVID-19. W naszej relacji z 24 kwietnia przedstawiamy Wam najważniejsze informacje nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

10892 osób zakażonych koronawirusem, 494 zgony spowodowane COVID-19, wyzdrowiały 1944 osoby - to aktualny bilans pandemii w Polsce; dziś w naszym kraju zmarło 40 osób - w tym 18-latek



Na świecie patogen wykryto już u ponad 2,7 milionów ludzi.

Liczba przypadków śmiertelnych z powodu zakażenia koronawirusem w USA przekroczyła 50 tys.

420 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu ostatniej doby . Łączny bilans zmarłych wzrósł do 25969. Sytuacja epidemiczna ulega poprawie.



. Dr Maria Van Kerkhove z Światowej Organizacji Zdrowia przekazała w rozmowie z CNN, że świat jest "tygodnie od lub miesiące od" znalezienia leku na COVID-19.

Do 24 mają zostało przedłużone zamknięcie szkół. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty 16 czerwca.

"Nie będzie wyjazdów grupowych, zespołowych. Musimy raczej zaniechać myślenia o koloniach, obozach, wyjazdach zorganizowanych" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM immunolog dr Paweł Grzesiowski pytany o to, jak będą wyglądać wakacje w czasach walki z koronawirusem.

Samo otworzenie granic i hoteli bez wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, żeby nasi klienci czuli się bezpieczni, nic nie da" mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezes Polskiej Izby turystyki Andrzej Kindler.





19:06 USA

Liczba przypadków śmiertelnych z powodu zakażenia koronawirusem w USA przekroczyła 50 tys. - podał uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Dane te potwierdza w swoich wyliczeniach agencja Reuters.







18:51 WROCŁAW

U jednego z ratowników Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z tego powodu 20 innych ratowników musi przejść kwarantannę. Pogotowie realizuje wszystkie wezwania - podano w komunikacie.







18:47 OBJAWY ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Ponad 60 proc. pacjentów z Covid-19 straciło całkowicie węch, a u 88 proc. stwierdzono zmiany zmysłu smaku - to ustalenia międzynarodowej grupy ekspertów, którą kierował profesor Cosimo de Filippis z uniwersytetu w Padwie na północy Włoch.







18:44 POPOŁUDNIOWA ROZMOWA W RMF FM

Bardzo poważny rozwiązaniem kryzysowym (dla biur podróży) są vouchery, które przenoszą umowy na przyszłość. Bardzo wiele osób, jeśli chodzi o wypoczynek dzieci, dzisiaj decyduje się na to, by przenieść tę umowę w formie vouchera na przyszły rok - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezes Polskiej Izby turystyki Andrzej Kindler. Zaznaczył, że jeśli "poziom tych voucherów będzie na znaczącym poziomie", to znacząco pomoże to branży turystycznej w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Pytany o to, czy szybkie otwarcie granic uratuje turystykę, Kindler powiedział, że "samo otworzenie granic i hoteli bez wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, żeby nasi klienci czuli się bezpieczni, nic nie da".







18:41 PROTESTY NA GRANICACH

O godz. 19 na kilkunastu polsko-niemieckich przejściach granicznych odbędą się protesty lokalnych społeczności. Protestujący będą domagać się od polskiego rządu ułatwień w ruchu granicznym, który został ograniczony ze względu na pandemię Covid-19.



Protesty mają odbyć się na kilkunastu polsko-niemieckich przejściach granicznych zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie, np. w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, w Zittau i Pojarowie, czy w Zgorzelcu i niemieckim Goerlitz.

18:34 WYBORY 2020

Posłowie KO Jan Grabiec i Zbigniew Konwiński odwiedzili, w ramach kontroli poselskiej, siedzibę zarządu Poczty Polskiej w Warszawie. Chcieli zapoznać się z dokumentami dot. organizacji wyborów prezydenckich. Nie udało im się spotkać z prezesem spółki Tomaszem Zdzikotem.





18:32 OPOLE

U jednego z pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu stwierdzono obecność koronawirusa. 13 pracowników oddziału skierowano na kwarantannę lub objęto nadzorem medycznym - poinformował Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Oddział nadal przyjmuje pacjentów.



Ze względu na sytuację epidemiczną, zawieszono przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Laryngologii USK. Dyrekcja szpitala prosi pacjentów o kierowanie się w razie potrzeby do innych placówek mających takie oddziały.





18:22 LOT

PLL LOT do 15 maja zawiesza wszystkie rejsy pasażerskie - poinformowała spółka. Ma to związek z decyzją rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do 9 maja br. oraz z rekomendacją przedłużenia zamknięcia zewnętrznych granic UE do 15 maja br.



W obecnej sytuacji firma oferuje pasażerom m.in. wykorzystanie wartości biletu w postaci vouchera, możliwość zaplanowania podróży w innym terminie czy zmianę trasy. Szczegóły dostępne są na stronie lot.com, gdzie znajduje się też formularz on-line do rejestracji zgłoszeń







18:19 WŁOCHY

420 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu ostatniej doby - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 25969. Sytuacja epidemiczna ulega dalszej poprawie.



W całym kraju jest obecnie według oficjalnych danych około 106 tys. zakażonych. Liczba chorych zmniejszyła się od czwartku o ponad 300. Dotychczas potwierdzono 192 tys. przypadków zakażenia wirusem. Wyleczonych zostało już ponad 60 tys. chorych. Dzienny wzrost wyniósł prawie 3 tysiące.



18:13 NOWY JORK

422 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w stanie Nowy Jork - poinformował gubernator Andrew Cuomo. To piąty dzień z rzędu, gdy liczba nowych zgonów nie przekroczyła 500 Raport z poprzedniego dnia mówił o 438 nowych przypadkach śmiertelnych. Cumo podkreślił, że zmniejszyła się także liczba osób hospitalizowanych, których obecnie jest około 14200.







17:50 NOWE DANE Z POLSKI

Są kolejne 133 przypadki zarażenia koronawirusem - informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej - 40 - jest w województwie mazowieckim. Zmarło też 31 kolejnych osób - w tym 18-latek ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Tym samym liczba zakażonych wzrosła do 10 892. 494 z nich zmarły. W sumie dziś zmarło 40 osób i wykryto 381 nowych przypadków zakażenia.



17:35 WYBORY 2020

To postępujący zamach na nasze prawa i wolności - w ten sposób decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa ws. organizacji majowych wyborów prezydenckich ocenia kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.



Jeśli sprawa zostaje załatwiona w tak ekspresowym tempie, bez sprawdzenia akt, bez przeprowadzenia rozmów ze świadkami, jeżeli podejmuje się taką decyzję w ciągu kilku minut, to znaczy, że tak będziemy traktowani jako obywatele, że jeżeli będzie decyzja polityczna, że nie ma sprawy, to jej nie będzie. Jeżeli będzie decyzja polityczna, że trzeba uznać takie a nie inne wybory, taka decyzja będzie. Jeżeli będziemy w sądzie, a będziemy mieli inne zdanie niż rządzący, także będziemy bezradni - powiedziała Kidawa-Błońska na konferencji prasowej.

17:23 WYBORY 2020

Warszawa, Bydgoszcz, Rzeszów, Kielce... prezydenci m.in. tych miast deklarują, że nie zamierzają wydać Poczcie Polskiej spisów wyborców. I to mimo że operator pocztowy poprawił swoje pismo z prośbą o przekazanie spisów - i ponowił żądanie, opatrując je tym razem podpisem kwalifikowanym. Samorządy nadal jednak mówią "nie". Co więcej, wielu prezydentów miast skierowało już do prokuratury doniesienia ws. działań Poczty.



17:03 OBNIŻKA PENSJI W ŚLĄSKU WROCŁAW

Grający w piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław poinformował, że zdecydowana większość zawodników zaakceptowała porozumienie z klubem, przyjmując warunki tymczasowej obniżki pensji. Dziękuję tym zawodnikom za zrozumienie - powiedział prezes klubu Piotr Waśniewski.



17:02 MIGRANCI UCIEKAJĄ Z HISZPANII

Z ogarniętej epidemią koronawirusa Hiszpanii uciekają migranci, szczególnie obywatele Maroka i Algierii. Najbardziej zdesperowani nie wahają się zapłacić za nielegalną podróż łodzią do swoich krajów 5 400 euro - pisze madrycki dziennik “El Pais".

Gazeta wskazuje na kilkaset już potwierdzonych przypadków "bezprecedensowej ucieczki" z Hiszpanii.

17:01 SPOTKANIE CZARZASTEGO Z KOSINIAKIEM-KAMYSZEM

Będziemy współdziałać, żeby przesunąć termin majowych wyborów prezydenckich, wprowadzić stan klęski żywiołowej i szukać lepszego terminu wyborów, bo ten majowy jest najgorszy z możliwych - mówili po spotkaniu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i szef SLD Włodzimierz Czarzasty.





16:58 POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC PROKURATOR WRZOSEK

Będzie postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Ewy Wrzosek - takie polecenie wydał Prokurator Krajowy. To prokurator Wrzosek podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa, które miało wyjaśnić, czy organizowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w czasie pandemii koronawirusa zagraża zdrowiu i życiu wielu osób. To śledztwo został umorzone przez innego prokuratora wczoraj po trzech godzinach.

16:48 BIAŁORUŚ

W ciągu minionej doby liczba zakażeń Covid-19 na Białorusi wzrosła o 751, zmarły kolejne trzy osoby - poinformowało ministerstwo zdrowia. W sumie na Białorusi zarejestrowano 8 773 przypadki koronowirusa.



Ogółem zmarło, jak podał resort, 63 pacjentów z koronawirusem, z tego w ciągu ostatniej doby - trzy osoby.

16:33 SZKOŁY

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do rządu o pomoc w przygotowaniu szkół do stopniowego powrotu dzieci i młodzieży. "Wykorzystajmy czas, żeby szkoły były w dwustu procentach gotowe do przyjęcia dzieci" - mówi RMF FM Sławomir Broniarz. Wśród najmłodszych uczniów najtrudniej będzie wprowadzić odpowiednie obostrzenia sanitarne - ostrzega Marek Pleśniar.





16:34 SUKCES TERAPII OSOCZEM

Pacjent z koronawirusem, który był w stanie krytycznym, w szybkim tempie wraca do zdrowia w szpitalu uniwersyteckim w Gandawie dzięki leczeniu osoczem krwi osoby, która wcześniej została wyleczona z Covid-19 i wytworzyła przeciwciała - podaje portal telewizji VRT.



Szpital uniwersyteckie w Gandawie zamierza teraz prowadzić dalsze badania nad leczeniem osoczem krwi i ma nadzieję, że przyniesie to korzyści większej liczbie pacjentów w przyszłości.



16:33 DPS W GŁOWNIE

14 przypadków zarażenia koronawirusem, w tym u 12 pensjonariuszy i dwóch osób z personelu, wykryto w Domu Pomocy Społecznej w Głownie (Łódzkie) - poinformowało starostwo powiatowe w Zgierzu. Wszyscy chorzy pacjenci ośrodka zostali przewiezieni do szpitala w Łodzi.



Dom Pomocy Społecznej w Głownie k. Łodzi we wtorek został objęty kwarantanną po tym, jak u jednego z pensjonariuszy testy potwierdziły obecność koronawirusa. W związku z tym w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 zostało przebadanych 65 osób, w tym 8 pracowników.

16:32 WIELKA BRYTANIA

O 684 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 19506 - poinformowało ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek. To nieco więcej niż w czwartek, gdy bilans nowych zgonów wynosił 616, ale mniej niż przez dwa poprzednie dni.

16:30 USA VS. WHO

USA nie wezmą udziału w globalnej inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mającej na celu przyspieszenie produkcji oraz dystrybucji szczepionki i leków na Covid-19 - oznajmiła misja Stanów Zjednoczonych w Genewie, która jest siedzibą WHO.



16:28 LABORATORIUM W ZABRZU

Marszałek województwa śląskiego wstrzymał dotację dla laboratorium w Zabrzu. Chodzi o 3,5 mln zł. To są konsekwencje zawieszenia w tej placówce badań na obecność koronawirusa. Taką decyzję kilka dni temu podjęło Ministerstwo Zdrowia, gdy okazało się, że wyniki testów przeprowadzanych w zabrzańskim laboratorium różnią się od badań tych samych próbek prowadzonych w innych placówkach.





15:57 PORTUGALIA

Z powodu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa oraz koniecznością zmiany zasad funkcjonowania placówek służby zdrowia w Portugalii odwołanych zostało od marca ponad 20 tys. zabiegów - oszacowało Stowarzyszenie Dyrekcji Szpitali (AAH).



15:50 HISZPANIA

Osoby uzależnione od nikotyny, często sięgające po alkohol oraz mające nadwagę należą do grupy ryzyka zgonu z powodu zachorowania na Covid-19 - wynika z opinii lekarzy, na które powołuje się w czwartek hiszpański dziennik “El Mundo".



“W przypadku osób z dużą otyłością problem stanowi już sama opieka nad nimi na oddziałach intensywnej terapii" - wyjaśnił szef Hiszpańskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (SEEDO), Francisco Tinahones, w “El Mundo".

15:49 WŁOCHY

Ponad 60 proc. pacjentów z Covid-19 straciło całkowicie węch, a u 88 proc. stwierdzono zmiany zmysłu smaku - to ustalenia międzynarodowej grupy ekspertów, którą kierował profesor Cosimo de Filippis z uniwersytetu w Padwie na północy Włoch.



15:47 WŁOCHY

Epidemia koronawirusa we Włoszech zaczęła się wcześniej, niż oficjalnie się sądzi; na pewno w styczniu, może jeszcze wcześniej - takie stanowisko przedstawiono na konferencji krajowego Instytutu Zdrowia. Dotąd za początek epidemii uważano koniec lutego.

15:44 PŁOCK

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (Mazowieckie) przekazał do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 500 maseczek ochronnych. Maseczki szyje teatralna pracownia krawiecka. Oprócz tego, placówka prowadzi działalność online. Przygotowuje m.in. "Tryptyk Rzymski" św. Jana Pawła II.



15:40 MAZOWIECKIE

Zakażona koronawirusem mieszkanka powiatu wyszkowskiego (Mazowieckie) pojechała z mężem do sklepu. Oboje nie mieli prawa opuszczać miejsca zamieszkania. Małżonków znaleźli policjanci. Kobiecie i mężczyźnie grożą wysokie kary pieniężne.





15:30 KALISZ:

W piątek odbyła się trzecia ewakuacja pensjonariuszy DPS w Kaliszu. W pierwszej fazie ewakuacji pensjonariusze byli wystraszeni i płakali; ale zostali uspokojeni - powiedziała rzeczniczka prasowa 2 Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia por. Alicja Pic.







15:11 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Do gorzowskich organizacji i instytucji zajmujących się opieką społeczną systematycznie są przekazywane zakupione przez magistrat środki higieny i ochrony. Na ich zakup oraz usług związanych z walką z epidemią miasto wydało dotychczas 1 mln 245 tys. - poinformował Dariusz Wieczorek z UM Gorzowa Wlkp.





15:00 ZABRZE

Marszałek wojewodztwa śląskiego wstrzymał dotację dla laboratorium w Zabrzu. Chodzi o 3 i pół miliona złotych.

To konsekwencje zawieszenia w tej palcówce badań na obecność koronawirusa.

14:44 LITWA

Kościół na Litwie od przyszłego tygodnia wznawia odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych, z wyjątkiem mszy niedzielnych - poinformowała w piątek Konferencja Biskupów Litwy. W czasie kwarantanny, od połowy marca, udział w nabożeństwach był możliwy tylko zdalnie.



14:35 POZNAŃ

Caritas Poznań rozpoczęła zbiórkę na rzecz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zebrane pieniądze mają wspomóc walkę z epidemią w trzech poznańskich szpitalach: Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Juraszów, Szpitalu Wojskowym przy ul. Grunwaldzkiej, oraz w Centrum Medycznym HCP.



Potrzebne są maski chirurgiczne, maski hepa, maski bawełniane dla pacjentów, kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, rękawiczki. Dlatego otwieramy zbiórkę, która ma na celu wesprzeć szpitale w ich działaniu. Chcemy zebrać 30 tys. zł i wesprzeć trzy poznańskiej SOR-y: Szpital Wojewódzki przy ul. Juraszów, Szpital Wojskowy przy ul. Grunwaldzkiej oraz Centrum Medyczne HCP przy ul. 28 Czerwca 1956 roku. Jest to dla nas ważne, aby oprócz walki z COVID-19, nie zapomnieć o tych, którzy walczą o ludzkie życie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych - podkreślił.

14:25

Koncern chemiczny Reckitt Benckiser ostrzegł, by nie stosować do użytku wewnętrznego środków dezynfekujących w ramach leczenia Covid-19. To reakcja na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasugerował, że należałoby zbadać taki sposób terapii.



Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ /





14:11 POLSKA

Dotychczas w Polsce wykonano 265 tys. 201 testów na obecność koronawirusa, z czego ponad 14,4 tys. w ciągu ostatniej doby - poinformowało w piątek po południu Ministerstwo Zdrowia.



Resort przekazał, że z przebadanych łącznie 265 tys. 201 próbek, wynik negatywny stwierdzono w 254 tys. 442 przypadkach. Pozytywny wynik, potwierdzający zakażenie, otrzymano w 10 759 testach diagnostycznych.



13:54 IRAN

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarły 93 osoby zakażone koronawirusem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju do 5 574 - poinformowało irańskie ministerstwo zdrowia. W sumie od początku pandemii w Iranie zakażone zostały 88 194 osoby.





13:50 JAPONIA

Testy przeprowadzone wśród członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica wykazały 43 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowały władze prefektury Nagasaki. Tym samy liczba wszystkich zakażonych na tym statku wzrosła do 91.



13:50 POZNAŃ

W poznańskim szpitalu zakaźnym hospitalizowane są obecnie 203 osoby. Z tej liczby u 178 osób potwierdzono zakażane koronawirusem. 13 z nich jest w stanie ciężkim - powiedział na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.



13:40 BUŁGARIA:

W Bułgarii w ostatniej dobie odnotowano drastyczny wzrost liczby zakażonych Covid-19, o 8,3 proc.; zgonów jest 52 - poinformował w piątek Krajowy Sztab Operacyjny.



Szef Sztabu prof. Wencisław Mutafczijski powiedział, że liczba testów wzrosła do 1000 dziennie. W kraju obecnie są trzy główne ogniska epidemii: romskie dzielnice w Sofii, fabryka odzieży w środkowobułgarskim Plewenie i szpital w północno-zachodnim Widinie.

13:33 HISZPANIA:

367 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało ministerstwo zdrowia. To najniższy dobowy bilans zgonów na Covid-19 od miesiąca. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii w tym kraju wzrosła do 22 524.





13:22 WŁOCHY;

Dziesięć dni, dziesięć dni - skandują na balkonach swoich domów mieszkańcy Rzymu i innych włoskich miast, odliczając czas do wejścia w tzw. drugą fazę epidemii. 4 maja mają zostać złagodzone restrykcje, głównie dotyczące nakazu przebywania w domach.



Sondaże oraz wyniki policyjnych kontroli wskazują, że zdecydowana większość osób we Włoszech stosuje się do surowych przepisów, zabraniających opuszczania domu bez uzasadnionego powodu.

13:05 POLSKA

Pierwszy na świecie test badający podatność na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może być gotowy już w przyszłym tygodniu. Prace nad testem prowadzone są w Centrum Badań DNA w Poznaniu.







12:59 POLSKA

Lekarze nie sprzeciwiają się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Natomiast ich sprzeciw budzi to, w jaki sposób niektórzy wojewodowie to robią - poinformował w piątek Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.







12:58 BIAŁORUŚ

Białoruskie media niezależne oraz blogosfera informują o kolejnych ogniskach zakażenia koronawirusem w kraju. W Stołpcach z zapaleniem płuc leży w szpitalu ponad sto osób. Są przypadki zakażeń w domach opieki dla seniorów oraz dla niepełnosprawnych dzieci.







12:57 POLSKA

Nie zamierzamy podejmować kwestii wyborów w Polsce w ramach procedury art. 7 traktatu; to kraje członkowskie podejmują decyzje o wyborach - przekazał Rzecznik KE.







12:57 POLSKA

Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca; osoby, które chciałyby poprawiać maturę, mogłyby to zrobić na początku września - oświadczył w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.







12:54 POLSKA



Już w przyszłym tygodniu może być gotowy pierwszy na świecie test, badający podatność na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Na jego podstawie będzie można prognozować cięższy przebieg choroby. Prace nad testem prowadzone są w Centrum Badań DNA w Poznaniu.







12:52 FRANCJA



Francuska branża lotnicza gotowa jest na ustępstwa i dostosowywanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii koronawirusa, aby móc wznowić działalność po kwarantannie - zapewniają władze portów lotniczych oraz linii lotniczych Air France.



Prezes Paryskich Portów Lotniczych (ADP) Augustin de Romanet wezwał w czwartek do stworzenia globalnego kodeksu postępowania w czasie lotów, aby umożliwić wznowienie działalności branży.



Paryskie lotniska chcą przeprowadzać u pasażerów testy na obecność koronawirusa, kiedy zwiększy się dostępność tych badań na rynku. De Romanet zapewnił, że popiera pomysł "testowania pasażerów przed odlotem". Poinformował w stacji BFM TV, że ADP zaproponowały rządowi środki dotyczące odlotu pasażerów w ramach planu luzowania kwarantanny.



"W samolotach powietrze będzie filtrowane co trzy minuty, co daje wskaźniki lepsze niż we wszystkich innych środkach transportu (...) wymagane będzie noszenie maseczek" - podkreśla





12:51 MAZOWIECKIE



Wprowadzamy specjalną platformę do zajęć on-line w warszawskich szkołach - poinformował w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak wyjaśnił, program umożliwiający uczniom i nauczycielom nowe narzędzia do pracy zdalnej zostanie na razie wprowadzony pilotażowo w 20 szkołach.







12:37 POLSKA

Więcej o zmianach w szkołach przeczytanie w naszym artykule.











KONFERENCJA RZĄDU









12:31 WĘGRY



Spadek liczby ludności znacznie spowolnił na Węgrzech w pierwszych dwóch miesiącach roku, czyli jeszcze przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa - wynika z opublikowanych w piątek danych Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH).







12:30 POLSKA

Jest możliwość, żeby rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie - przekazał minister nauki.







12:28 POLSKA

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca - przekazał minister edukacji. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.



Piontowski przekazał też, że że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Zaznaczył jednocześnie, że za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

12:21 POLSKA





12:20 POLSKA

Szkoły zostaną zamknięte do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie części ustnej.Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy zawodowe - przekazał podczas konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski.







12:09 WATYKAN

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka o pomoc dla misji, Papieskie Dzieła Misyjne uruchamiają zbiórkę na specjalny fundusz solidarnościowy z krajami misyjnymi dotkniętymi COVID-19 - poinformowało PAP w piątek biuro prasowe Episkopatu Polski.







12:05 MAŁOPOLSKIE

Krakowscy studenci i lekarze stażyści ogłosili akcję "Zbroja dla medyka", której celem jest zbiórka datków i materiałów, potrzebnych do szycia kombinezonów barierowych, całkowicie nieprzepuszczalnych dla wirusów.



Zebrane środki przekażą krawcowym z teatrów: Bagatela, Słowackiego i Starego, które od marca przygotowują odzież dla krakowskich medyków. Później gotowe kombinezony dostarczą do szpitali i innych placówek medycznych w Małopolsce.





11:49 WŁOCHY

Krzywa zakażeń koronawirusem we Włoszech "zgięła się, możemy patrzeć w przyszłość z ufnością , ale i ostrożnie" - powiedział w piątek minister zdrowia Roberto Speranza. Jednocześnie podkreślił, że "wirus nadal krąży po naszym kraju".



Są warunki do tego, by planować dzień jutrzejszy, ale stojąc dzisiaj twardo na ziemi - ocenił szef resortu zdrowia podczas wizyty w rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani.





11:46 DOLNOŚLĄSKIE

Tarasy Zamku Książ w Wałbrzychu (Dolnośląskie) oraz ogrody otaczające Palmiarnię otwarto w piątek dla zwiedzających. Wnętrza Zamku Książ oraz Palmiarnia nadal są jednak zamknięte do odwołania.







11:33 ŚLĄSKIE

Tyski sanepid prosi o pilny kontakt pasażerów, którzy w środę rano podróżowali dwoma kursami autobusów miejskich z Orzesza do Mikołowa i z Mikołowa do Tychów. Autobusami tymi podróżowała też osoba zakażona.



Jak poinformowano w piątek na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, chodzi o poranne kursy autobusów Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM): nr 655 oraz nr 268.



"W dniu 22.04.2020 r. (środa) osoba zarażona SARS-CoV-2 podróżowała ok godz. 8:00 autobusem linii nr 655 z przystanku Orzesze Kościół w kierunku Mikołowa, następnie z dworca autobusowego w Mikołowie podróżowała ok. godz. 8:30 autobusem linii 268 do przystanku Tychy Carboautomatyka przy ul. Budowlanych" - napisano w komunikacie tyskiego sanepidu.





11:30 DOLNOŚLĄSKIE



We Wrocławiu terapia Remdesivirem została zastosowana, teraz czekamy na informację, jakie efekty przyniosła; najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi on również do Poznania, być może także do Łodzi i do Warszawy - mówił w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.







11:29 WIELKA BRYTANIA

Mimo kosztów gospodarczych Wielka Brytania utrzyma zamknięcie wprowadzone z powodu koronawirusa do czasu, aż będzie ono mogło być w bezpieczny sposób złagodzone - powiedział w piątek minister zdrowia Matt Hancock.







11:27 ŚLĄSKIE

Do niedzieli obowiązuje tygodniowa kwarantanna w placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Rzecznik śląskich pograniczników mjr Katarzyna Walczak poinformowała w piątek, że u pięciu funkcjonariuszy stwierdzono obecność koronawirusa.







11:26 DOLNOŚLĄSKIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu od piątku ma karetkę, która jeździ do wymazów na koronawirusa tylko do swoich pracowników, którzy są w kwarantannie lub chorują i przebywają w domu. W szpitalu pracuje ponad 5 tys. osób.





10:55 SPORT

Obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i Wałczu będą w pierwszej kolejności otwarte dla niewielkich grup sportowców - poinformowano w piątkowym komunikacie. Daty nie zostały jeszcze podane.





11:21 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła o 5849 w ciągu ostatniej doby, zmarło aż 60 osób - poinformował w piątek sztab kryzysowy. W czwartek sztab informował o 4774 nowych przypadkach, ale w poprzednich dniach dobowa liczba infekcji przekraczała już 5 tysięcy.



Ogółem liczba zakażeń w Rosji sięgnęła w piątek 68 622, a bilans przypadków śmiertelnych zwiększył się do 615. Liczba 60 osób zmarłych w ciągu jednej doby jest najwyższa w Rosji od początku pandemii.





11:20 POLSKA



Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający do 9 maja zakaz ruchu lotniczego na terytorium Polski - wynika z projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, który został skierowany do podpisu premiera.







11:19 SPORT

Wciąż nie jest znana data wznowienia rywalizacji w lidze włoskiej, ale tamtejsza federacja piłkarska (FIGC) przyjęła rezolucję, zgodnie z którą rozgrywki mają się zakończyć do 2 sierpnia.

10:44 POLSKA

W piątek o godz. 20 marszałek Senatu Tomasz Grodzki będzie miał wystąpienie telewizyjne - poinformowała PAP wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.







10:42 WHO

Ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie - powiedziała ekspertka europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Catherine Smallwood, odpowiadając na pytanie o bezpieczeństwo wyborów korespondencyjnych.







10:33 POLSKA

W marcu zatrudnienie liczone mdm najbardziej spadło w hotelarstwie i gastronomii - podał GUS. Zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii spadło o 2,7 proc. mdm. Ponadto w górnictwie i wydobywaniu zatrudnienie spadło o 1,6 proc., w handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz administrowaniu i działalności wspierającej po 0,6 proc.





10:20 POLSKA



W piątek będzie znana data przedłużenia zamknięcia szkół, natomiast będzie ona krótsza niż rok szkolny, więc nie wykluczam, ze w tym roku część dzieci wróci do szkół - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.







10:13 POLSKA



Jednocześnie resort podał informację o śmierci 9 pacjentów, którzy walczyli z COVID-19. To: 73-letnia kobieta z Raciborza, 67-latek z Raciborza, 88-letnia kobieta z Tych, 78-letni mężczyzna z Poznania, 70-letni mężczyzna z Poznania, 82-letni mężczyzna z Poznania, 69-letnia kobieta z Grudziądza, 55-letni mężczyzna z Grudziądza, 69-letni mężczyzna z Torunia. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.





10:11 POLSKA

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane ws. koronawirusa. Resort przekazał informację o 248 nowych przypadkach zakażenia wirusem. Niedawno zdiagnozowani pacjenci pochodzą z województw: śląskiego (89), wielkopolskiego (68), zachodniopomorskiego (30), opolskiego (11), małopolskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), pomorskiego (9), dolnośląskiego (9), lubelskiego (6),więtokrzyskiego (5), podlaskiego (1).







10:05 POLSKA

Dla handlu i znacznej części usług są gotowe protokoły bezpieczeństwa, które będą musiały być wdrażane przed uruchamianiem kolejnych sektorów gospodarki - wskazała w piątek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Emilewicz pytana w poranku rozgłośni katolickich "Siódma-Dziewiąta", czy prawdziwe są doniesienia mediów o tym, że 18 maja wróci w ograniczonym zakresie handel w galeriach, powiedziała: W Ministerstwie Rozwoju przygotowujemy protokoły bezpieczeństwa, które będą musiały być wdrażane przed każdym kolejnym etapem (otwierania gospodarki - PAP); rozmawiamy z każdą z branż.

Dodała, że dla handlu i znacznej części usług protokoły są już gotowe. Będziemy je sukcesywnie publikować na stronie Ministerstwa Rozwoju, aby również klienci mogli ich wymagać - mówiła.





10:04 POLSKA

Krajowa Administracja Skarbowa przekazała kolejną partię skonfiskowanego alkoholu na potrzeby dezynfekcji przy walce z koronawirusem - poinformowała w piątek rzecznik szefa KAS Anita Wielanek.



KAS podkreśliła, że w sumie przekazała już 90 tys. litrów alkoholu z przestępstwa. Spirytus pochodził z przestępstwa, był zatrzymany w miejscach produkcji, na drogach krajowych, czy też podczas przewozu przez granicę.





10:03 POLSKA

Stopa bezrobocia w marcu 2020 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w lutym - podał Główny Urząd Statystyczny.



Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 909,4 tys. wobec 919,9 tys. osób w lutym.



Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wzrosła do 5,6 proc.





09:54 POLSKA

"Liczba bezrobotnych na koniec roku może wzrosnąć do 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia nawet do 9-10 proc." - powiedziała w piątek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w obecnej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych może zostać zwiększony.









09:30 POLSKA

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych było 23 kwietnia 3 095 osób. Wyzdrowiało dotychczas 1 944 zakażonych osób - podało w piątek rano zestawienie z czwartku Ministerstwo Zdrowia.

Dane resortu mówią o tym, że kwarantanną objętych jest 97 905 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 20 546 osób.



Zakażenie potwierdzono dotąd u 10 511 osób, z których 454 zmarło.





09:13 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 477 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, sześć osób chorych na Covid-19 zmarło, a 96 zainfekowanych wyzdrowiało - podał w piątek ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans chorych wzrósł do 7647, a zgonów do 193.

Dzień wcześniej informowano o 578 nowych infekcjach.







09:09 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski minister zdrowia przekazał, że nie zapadła jeszcze decyzja, kiedy premier Boris Johnson wróci do pracy po wygranej walce z COVID-19.







09:05 POLSKA

Protestować będą dziś Polacy pracujący lub mieszkający po drugiej stronie granicy. Domagają się zniesienia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po poworcie do kraju. Z tego powodu wiele osób straciło pracę. Ci, którzy wybrali przeprowadzkę w pobliże miejsca zatrudnienia - od tygodni nie widzieli bliskich.







08:55 USA

Dzięki dopłatom w wysokości 600 USD tygodniowo na czas epidemii koronawirusa łączna wartość zasiłku dla bezrobotnych w większości amerykańskich stanów przewyższa wcześniejszą pensję osób pozostających obecnie bez pracy - informuje dziennik "New York Times".



Przed wybuchem epidemii bezrobotni w większości stanów USA otrzymywali w zasiłku średnio mniej niż połowę swej wcześniejszej pensji - odnotowuje Ella Koeze w czwartek czasu miejscowego na portalu "NYT". W USA pod koniec 2019 roku było to średnio ok. 371,88 USD tygodniowo.



Do końca lipca z uwagi na epidemię bezrobotnym przysługuje jednak dodatkowe 600 USD tygodniowo. Przewidziano je we wprowadzonym w życie w marcu rekordowym, wartym ok. 2,2 bln USD pakiecie stymulującym amerykańską gospodarkę.





08:51 TAJLANDIA

Są takie zdjęcia, które trzeba zobaczyć. Poniżej zobaczycie fotografię pielęgniarki pozującej z najmłodszym pacjentem w Tajlandii, ktory wyzdrowiał z COVID-19.





08:48 POLSKA

W piątek w działaniach przeciw pandemii koronawirusa będzie uczestniczyć 9206 żołnierzy i pracowników MON - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 9206 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1509 jednostek sprzętu. Wojsko wspiera służbę zdrowia. 15 tys. żołnierzy już jest gotowych, by pomagać w szpitalach, a kolejne 15 tys. właśnie przechodzi szkolenia" - napisał na Twitterze szef MON.





08:40 POLSKA



Straż Graniczna w czwartek skontrolowała 9,1 tys. osób przyjeżdżających do kraju; 5,9 tys. osób skontrolowano na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w piątek Straż Graniczna.





08:38 WĘGRY

Jedenaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i zanotowano 99 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w piątek na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.



Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 250, zaś wszystkich stwierdzonych zakażeń do 2383.



Do tej pory 401 osób uznano za wyleczone i opuściły one szpitale. Na kwarantannie domowej przebywa obecnie niecałe 11 tys. osób.





08:16 USA

Społeczna izolacja działa zbawiennie na artystów. Wczoraj informowaliśmy, że nową piosenkę nagrali The Rolling Stones, dziś pojawił się utwór New Kids On The Block.





Wideo youtube





08:11 POLSKA



Śluby i wesele w czasach pandemii koronawirusa w Polsce? Niektórzy nowożeńcy zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne "tak" w tym trudnym czasie. Inni podjęli trudną decyzję o przełożeniu uroczystości. "Śluby mogą się odbywać, wkrótce doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wesel" - zapowiedział kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki.









08:02 ŚWIAT

To będzie wyjątkowy Ramadan dla 1,8 miliara muzułmanów na całym świecie. W Turcji meczety na terenie całego kraju pozostają zamknięte, a wizyty na cmentarzach podlegają specjalnym restrykcjom. 1 tureckich prowincji obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z domów. Wyjątkiem przez pierwsze dwa dni, właśnie z powodu ramadanu, będzie wyjście po zakupy do najbliższego w okolicy sklepu spożywczego, ale tylko pieszo i w godzinach 9-14. Podobny zakaz ma zostać powtórzony w następny weekend, od 1 do 3 maja.



Z kolei w Indonezji - największym muzułmańskim kraju na świecie - znacznie ograniczono prawo do poruszania się między prowincjami.





07:52 USA

W stanie Nowy Jork nawet 13,9 proc. ludności, czyli ok. 2,7 mln osób, mogło być już zakażonych koronawirusem - szacują lokalne władze po przeprowadzeniu 3 tys. testów serologicznych na obecność antyciał. Przypadków wykrytych w laboratoriach jest dziesięć razy mniej.







07:50 HOLANDIA



Holenderska deblistka Demi Schuurs w czasie pandemii koronawirusa trenuje ze swoim belgijskim szkoleniowcem na korcie w miejscowości Neeritter w prowincji Limburgia, przez który przebiega granica państwowa Holandii i Belgii.







07:45 POLSKA

Dla blisko 280 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończą się w piątek zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ze względów epidemicznych zostali oni sklasyfikowani przez nauczycieli zdalnie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przystąpią do egzaminów maturalnych.





07:40 POLSKA

Odmrażanie gospodarki będzie kontynuowane. Na horyzoncie widać już otwarcie galerii handlowych. Rząd zaś pracuje nad wzmocnieniem antykryzysowym - podała w piątek "Rzeczpospolita".



"18 maja otwarte mają być galerie handlowe - wynika z naszych informacji potwierdzonych w kilku źródłach. Nasi informatorzy twierdzą, że pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają się stawić w pracy. Tak jest m.in. w galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison" - czytamy w piątkowej "Rz".

07:23 PORTUGALIA

Sprzedaż leków uspokajających i antydepresyjnych zwiększyła się w Portugalii w marcu o 28 proc. Eksperci wskazują, że wyraźny wzrost popytu na te medykamenty ma bezpośredni związek z epidemią koronawirusa.





07:22 POLSKA

Pracownicy służby zdrowia mogą zrobić test na Covid-19 w każdej chwili, kiedy tylko tego potrzebują - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie opublikowanym w piątek w "Super Expressie".





07:03 HOLANDIA

Koronawirus prawdopodobnie wykorzystuje dwa konkretne typy komórek w nosie jako bramę do ludzkiego ciała. Naukowcy z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen (UMCG) do takich wniosków doszli wspólnie z kolegami z Wielkiej Brytanii i Francji - informuje "De Telegraaf".





07:02 WIELKOPOLSKIE

43 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wyniki, które dodarły do tej placówki w czwartek późnym wieczorem, potwierdziły zakażenie u 34 kolejnych podopiecznych i 9 pracowników.





06:57 JAPONIA

Burmistrz Osaki został ukarany po tym, jak powiedział, że w czasie społecznej izolacji to mężczyźni powinni robić zakupy, bo kobiety nie potrafią się szybko zdecydować- podaje AFP.

Ichiro Matsui stwierdził pytany przez reportera czy nie uważa, że jego odpowiedź jest niestosowana odpowiedział, że z jego słowa są zgodne z tym, co zaobserwował w swojej rodzinie.





06:35 NIEMCY

Mamy najnowsze dane z Niemiec. U naszych sąsiadów wykryto 2337 nowych przypadków koronawiruwsa. Oznacza to, że dotychczas koronawirus wykryto u 150 383 Niemców. Odnotowano też 227 dobowych zgonów. Całkowita ich liczba wynosi 5321.

/ RMF FM





06:28 SZKOCJA

Piłkarze szkockiego zespołu Hibernian uhonorują w nowym sezonie brytyjską służbę zdrowia (NHS) walczącą z pandemią koronawirusa. Zagrają w specjalnych koszulkach, a na mecze klub będzie zapraszać przedstawicieli służby zdrowia.







06:22 BRAZYLIA

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zmarło z powodu koronawirusa 407 osób - poinformowało w czwartek wieczorem czasu miejscowego ministerstwo zdrowia tego kraju. To najwyższa dobowa liczba zgonów w Brazylii od początku pandemii.Według oficjalnych danych do tej pory w Brazylii, największym kraju Ameryki Południowej, potwierdzono blisko 50 tysięcy zakażeń koronawirusem, 3313 osób zmarło.







06:17 USA





06:11 WŁOCHY

W piątek w Rzymie rozpoczynają się próby w celu przygotowania transportu miejskiego do drugiej fazy walki z epidemią koronawirusa, czyli znoszenia restrykcji, w tym zakazu opuszczania domu bez uzasadnionego powodu i odmrażania gospodarki.





06:06 CZECHY

W Czechach niektóre sklepy, siłownie - z wyłączeniem użytkowania szatni i wspólnych pryszniców, biblioteki i otwarte części zoo oraz ogrodów botanicznych zostaną otwarte w poniedziałek. Podczas nabożeństw religijnych będzie mogło wziąć udział 15 osób.

11 maja sklepy i galerie handlowe o powierzchni większej niż 2500 metrów kwadratowych zostaną otwarte, ponownie zaczną działać restauracje i bary, które mają ogródki.

Fryzjerzy, barberzy, kosmetyczki również wrócą do pracy 11 maja.

05:58 MEKSYK

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku przekroczyła tysiąc. Jak podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju, w ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło kolejnych 99 osób, a od początku epidemii - 1069. W sumie w tym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 11 633 osób.







05:42 WŁOCHY

45 milionów turystów mniej w tym roku we Włoszech, straty w wysokości 30 miliardów euro - takie konsekwencje pandemii koronawirusa przedstawiono w raporcie dla federacji dzierżawców i właścicieli plaż. Apelują oni do rządu o wsparcie finansowe.







05:35 MEKSYK

Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych podczas gwałtownych protestów w Wenezueli przeciwko rosnącym cenom żywności w czasie pandemii koronawirusa - poinformowała w czwartek wenezuelska armia.





05:23 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson planuje powrót do pracy już w najbliższy poniedziałek - podał w czwartek wieczorem dziennik "Daily Telegraph". Jak twierdzi gazeta, ma to związek z podziałami w rządzie w kwestii utrzymywania ograniczeń.





05:15 USA

Przy ponadpartyjnym poparciu Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek kolejny pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki. Wart jest on blisko pół biliona dolarów; ponad 300 mld przewidziano na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.





05:10 USA

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 49 759 osób; w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 3176 - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Zgodnie z danymi Uniwersytetu na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta globalnej liczby zgonów osób zakażonych koronawirusem.