Pacjent z koronawirusem, który był w stanie krytycznym, w szybkim tempie wraca do zdrowia w szpitalu uniwersyteckim w Gandawie. Zastosowano u niego leczenie osoczem krwi osoby, która wcześniej została wyleczona z Covid-19 i wytworzyła przeciwciała - podaje portal telewizji VRT.

Zdj. ilustracyjne / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Szpital uniwersyteckie w Gandawie zamierza teraz prowadzić dalsze badania nad leczeniem osoczem krwi. Ma nadzieję, że przyniesie to korzyści większej liczbie pacjentów w przyszłości.

Pacjent to 40-letni mężczyzna, który był wcześniej podłączony do respiratora. Mężczyzna ma poważne zaburzenia w układzie odpornościowym, wie o tym od urodzenia. Nie wytwarzał przeciwciał przeciwko koronawirusowi, więc nie był w stanie wyzdrowieć sam - powiedział profesor Bart Lambrecht cytowany przez VRT.



Wirus był w jego ciele przez 25 dni, a on był podłączony do respiratora przez 14 dni. Obawialiśmy się, że nie przeżyje - wyjaśnił profesor.



Dodał, ze potem znaleziono jednak sposób, jak wyleczyć pacjenta. W Chinach próbowano zastosować transfuzję osocza krwi od osoby, która wcześniej została wyleczona z tej choroby - powiedział. Szpital szukał więc odpowiedniego dawcy.



Według profesora Lambrechta po podaniu osocza wyniki były natychmiast zauważalne. Efekt był naprawdę niezwykły. Zaledwie dwa dni później byliśmy w stanie wyłączyć wszystkie urządzenia do ochrony dróg oddechowych. Pacjenta nie ma już na oddziale intensywnej terapii, jego stan się poprawia - powiedział.



Lambrecht zapowiedział, że razem z uniwersytetami w Leuven i Liege szpital w Gandawie będzie dalej badać osocze krwi. Obecnie eksperymentujemy również z innymi lekami, które w rzeczywistości są lekami na reumatyzm i wyniki również są obiecujące - dodał.