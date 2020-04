Warszawa, Bydgoszcz, Rzeszów, Kielce... prezydenci m.in. tych miast deklarują, że nie zamierzają wydać Poczcie Polskiej spisów wyborców. I to mimo, że operator pocztowy poprawił swoje pismo z prośbą o przekazanie spisów - i ponowił żądanie, opatrując je tym razem podpisem kwalifikowanym. Samorządy nadal jednak mówią "nie". Co więcej, wielu prezydentów miast skierowało już do prokuratury doniesienia ws. działań Poczty.

