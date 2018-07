Co najmniej 20 osób straciło życie w pożarach lasów, które szaleją na wschód i na zachód od Aten - powiedział w nocy w greckiej telewizji rzecznik rządu Grecji, Dimitris Canakopulos. Dodał, że rannych zostało 200 osób, z czego 69 trafiło do szpitala. Stan niektórych jest ciężki. Na wybrzeżu część ludzi została na plażach, odcięta przez ogień. Są wśród nich turyści z Polski. "Siedzimy na brzegu, nad morzem, czekamy na rozwój wydarzeń" - powiedział nam pan Robert, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.





W miasteczku Mati położonym na wschód od stolicy Grecji strażacy znaleźli 4 zwęglone ciała - podała w poniedziałek późnym wieczorem agencja Reutera, powołując się na naocznych świadków.

Jedną ofiarę śmiertelną pożaru znaleziono z kolei w pobliżu portowego miasta Rafina na północny wschód od greckiej stolicy. W tym mieście 25 osób trzeba było hospitalizować; stan czterech z nich jest poważny.

Pozostałe ofiary znaleziono w innych miejscowościach w regionie stołecznym, gdzie w poniedziałek wybuchły trzy groźne pożary.

Z powodu pożarów premier Grecji Aleksis Cipras skrócił wizytę w Bośni. Poinformowano mnie o bardzo trudnej sytuacji w Attyce z trzema naraz pożarami; zmobilizowaliśmy wszystkie siły, żeby stawić temu czoło - powiedział szef rządu w wypowiedzi nadanej w telewizyjnej relacji z Mostaru.

Rząd Grecji uruchomił również europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE - podała wieczorem rzeczniczka straży pożarnej Stawrula Maliri, która zaapelowała do mieszkańców zagrożonych obszarów o ewakuację.

Najbliżej Aten płonęły sosnowe lasy i makia około 30 km na północny wschód od stolicy przy kąpieliskach ciągnących się do Maratonu w Attyce Wschodniej.

Turyści uwięzieni na plażach. "Czujki wyją w hotelach"

Na wybrzeżu część ludzi została na plażach, odcięta przez ogień. Są wśród nich turyści z Polski.

Na Gorąca Linię RMF FM zadzwonił pan Robert, który wakacje spędza dwadzieścia kilometrów od greckiej stolicy.

Byliśmy nad basenem, coś zaczęło się palić na górze, w ciągu pół godziny zadymienie było takie, że w hotelu podnieśli alarm i uciekliśmy na plażę - opowiadał.

Siedzimy na brzegu, nad morzem, czekamy na rozwój wydarzeń. Prawdopodobnie ma po nas przypłynąć łódź, która zabierze nas dalej. Widać, że w pobliskich pensjonatach wybuchają butle z gazem, wybuchają co chwilę. Nieciekawie to wygląda. Czujki wyją w hotelach cały czas, zadymienie jest bardzo duże - dodał.

W nocy turyści zostali łodzią ewakuowani do Aten. Swoje bagaże musieli zostawić w hotelu. One zostaną im dowiezione w innym czasie. Generalnie pan Robert chwali organizację: Jest to dobrze zorganizowane. Kiedy dopłynęliśmy, mieli już listy turystów. Widać, że rząd grecki stanął na wysokości zadania.

Ateny spowiła chmura dymu. Na zachód od miasta szaleją pożary lasów Associated Press/x-news

Z powodu pożaru zamknięto 20 km jednej z najruchliwszych tras łączących Ateny z Koryntem, którą dziennie przemierza kilkadziesiąt tysięcy pojazdów w drodze na Peloponez. Widzialność tam jest ograniczona przez dym do zaledwie kilku metrów.

Płoną także lasy i pola na Krecie, gdzie w akcji gaśniczej uczestniczą dwa śmigłowce zrzucające wodę.

Straż przybrzeżna wysłała co najmniej jedną ze swoich jednostek patrolowych, by ewakuować ludzi z plaży, odciętych tam przez pożar i wzywających pomocy.

(j.)