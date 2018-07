Wielka Brytania nie sprzeciwi się karze śmierci dla swoich obywateli. Według dziennika "The Daily Telegraph" - takie zapewnienia otrzymał z Londynu amerykański prokurator generalny. Chodzi o tzw. beatlesów, obywateli brytyjskich, którzy ścinali zakładników w Syrii. Dwóch z nich zostało schwytanych przez wojska opozycji. Możliwe, że trafią do Stanów Zjednoczonych, by stanąć przed sądem.

