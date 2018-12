Strach w szeregach Prawa i Sprawiedliwości przed przemówieniem Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpienie prezesa PiS otworzy wyjazdowe posiedzenie klubu w Jachrance. Początek: o godzinie 17:00. Jak wynika z naszych ustaleń, słowa prezesa PiS będą gorzkie dla polityków obozu rządzącego.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Beata Mazurek oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki / Paweł Supernak / PAP

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma przede wszystkim rozliczać, ostrzegać i mobilizować - mówią ważni politycy partii rządzącej w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Posłowie, senatorowie i ministrowie dostali sygnał, że obecność na klubie jest obowiązkowa, a przemówienie prezesa nie będzie przyjemne.

Rozliczenia mają dotyczyć wyborów samorządowych, które mimo że zostały ogłoszone jako sukces, pokazały podziały w regionach - chociażby na Podlasiu, gdzie nie skompletowano jeszcze całego zarządu województwa.

Ostrzeżenia - przed wewnętrznymi sporami - mają dotyczyć ścierających się w rządzie frakcji. Choć nazwiska pewnie nie padną, to w domyśle ostrzeżenia te będą skierowane m.in. do otoczenia premiera Morawieckiego i popleczników Zbigniewa Ziobry.

W mobilizacyjnej części z pewnością padną słowa o tym, że podziały na prawicy doprowadzą do wyborczej klęski. Będzie to reakcja na informacje o planach założenia przez otoczenie ojca Tadeusza Rydzyka nowej partii.

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS potrwa do soboty.

Rzeczniczka partii Beata Mazurek podała wcześniej, że głównym tematem posiedzenia będą przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu. Będzie też ocena bieżącej działalności politycznej i tego, co się dzieje w kraju - mówiła.

Rzeczniczka PiS podkreślała, że decyzja dotycząca wyjazdowego posiedzenia klubu zapadła dużo wcześniej, niż pojawiły się informacje o nowej inicjatywie politycznej - Ruchu Prawdziwa Europa, tworzonym przez środowisko związane z o. Tadeuszem Rydzykiem.

W minionym tygodniu europoseł Mirosław Piotrowski złożył do sądu wniosek o rejestrację partii politycznej. Zaznaczył jednocześnie, że szczegółowych informacji na temat tej inicjatywy udzieli po wpisaniu Ruchu Prawdziwa Europa przez sąd do rejestru partii politycznych.