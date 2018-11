W niektórych miastach znane są już oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Tak jest m.in. w Kielcach, Olsztynie, Kołobrzegu, Białej Podlaskiej, w Zabrzu, czy w Świętochłowicach. Udało się policzyć głosy oddane w mniejszych miastach. Wciąż oficjalnych wyników nie ma m.in. w Krakowie, czy w Gdańsku. Wczoraj Ipsos podał wyniki exit poll drugiej tury wyborów dla tych miast. W Krakowie Jacek Majchrowski wygrał z Małgorzatą Wassermann, w Gdańsku Paweł Adamowicz triumfował nad Kacprem Płażyńskim.

W Krakowie Jacek Majchrowski zdobył 64,6 proc. głosów i pokonał Małgorzatę Wassermann, która dostała 35,4 proc. głosów.



W Gdańsku Paweł Adamowicz zdobył 64,7 proc. głosów i pokonał Kacpra Płażyńskiego, na którego głos oddało 35,3 proc. wyborców.



W Kielcach Bogdan Wenta dostał 64 proc. głosów i pokonał Wojciecha Lubawskiego, który zyskał poparcie 36 proc. głosujących.



Frekwencja w Krakowie – 54,6 proc.



Frekwencja w Gdańsku – 56,8 proc.



Frekwencja w Kielcach 51,9 proc.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy Jakub Banaszek wygrywa w drugiej turze wyborów w Chełmie. Pokonał tam Agatę Fisz, która była prezydentem Chełma od 2006 roku.



Mirosław Pobłocki z Porozumienie na Plus (PnP) nadal będzie prezydentem Tczewa (Pomorskie), w II turze wyborów zdobył 66,86 proc. głosów - poinformował PAP przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie Marek Base.

Wojciech Bakun, poseł Kukiz’15, zostanie prezydentem Przemyśla - wynika z sondażowych wyników. Bakun dostał blisko 75 proc. głosów, pokonując Janusza Hamryszczaka z Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Wojtkowski z Koalicji Obywatelskiej pozostanie na stanowisku prezydenta Włocławka. W II turze wyborów uzyskał 63 proc. głosów, a jego konkurent z PiS Jarosław Chmielewski otrzymał 37 proc.

Marcin Bazylak w Dąbrowie Górniczej, Grażyna Dziedzic w Rudzie Śląskiej, Waldemar Socha w Żorach, Dariusz Wójtowicz w Mysłowicach - to według nieoficjalnych, cząstkowych danych, zwycięzcy drugiej tury wyborów w miastach woj. śląskiego. Burmistrzem Myszkowa pozostanie Włodzimierz Żak.

Mieszkańcy gminy Daszyna w woj. łódzkim wybrali w niedzielę na kolejną kadencję wójta Zbigniewa W., który od ponad pięciu miesięcy przebywa w tymczasowym areszcie. Zbigniew W. podejrzany jest o popełnienie 92 przestępstw dot. wyłudzeń dotacji.

Mimo zarzutów, wójt mógł startować w wyborach, ponieważ nie został skazany prawomocnym wyrokiem.

Jak podaje twojsacz.pl, Ludomir Handzel z Koalicji Nowosądeckiej zostanie nowym prezydentem Nowego Sącza. Według nieoficjalnych wyników zdobył 58 proc. głosów, pokonując w II turze Iwonę Mularczyk z PiS.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że policzono głosy ze 113 w 114 komisji w Radomiu. 53,85 proc. głosów zdobył Radosław Witkowski, który tym samym pokonał kandydata PiS Wojciecha Skurkiewicza.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wygrywa z Czesławem Małkowskim różnicą 3,5 tys. głosów - poinformowali PAP w niedzielę podczas wieczoru wyborczego przedstawiciele sztabu wyborczego prezydenta Grzymowicza, po podliczeniu wyników z 83 obwodowych komisji wyborczych.

W Olsztynie jest 101 obwodowych komisji wyborczych.

Według danych ze 130 komisji w Szczecinie, na Piotra Krzystka głos oddało 78 proc. wyborców. Bartłomiej Sochański otrzymał 22 proc.

Wicepremier Jarosław Gowin pogratulował Jackowi Majchrowskiemu zwycięstwa w Krakowie i podziękował Małgorzacie Wassermann za "imponującą walkę".

W rozmowie z portalem wpolityce.pl, Gowin stwierdził, że wyniki II tury są dość niekorzystne dla obozu rządzącego. Zgodnie z przewidywaniami, w dużych miastach i pewnie w ogromnej większości średnich miast nasi kandydaci nie odniosą sukcesów. Nie przekreśla to naszego spektakularnego zwycięstwa w wyborach do sejmików wojewódzkich - podkreślił Gowin.





Zdaniem rzecznika PSL Jakuba Stefaniaka, PiS "chciało wybory lokalne przekształcić w wybory centralne". To się nie udało, ludzie wybrali włodarzy, a nie promowanych przez PiS polityków. Wielu z tych, którzy słuchali premiera Mateusza Morawieckiego w kampanii wyborczej, nie uwierzyli w bzdury, które opowiadał - zaznaczył.

Stefaniak ocenił, "że to, co zmobilizowało elektorat przeciw PiS, to była deklaracja, że tam, gdzie PiS nie będzie rządził, tam nie da pieniędzy np. na inwestycje". Takie wypowiedzi się pojawiły, politycy PiS się z nich wycofywali, ale to poszło w Polskę i negatywny skutek takich słów dziś widzimy - dodał rzecznik PSL.

W Kołobrzegu triumfowała Anna Mieczkowska z Platformy Obywatelskiej. Jej kontrkandydatem był Jacek Woźniak.

W Szczecinie po przeliczeniu wyników z 57 obwodowych komisji wyborczych prowadzi Piotr Krzystek, na którego oddano 79 proc. głosów.

Rośnie przewaga Ludomira Handzla nad Iwoną Mularczyk w walce o fotel prezydenta Nowego Sącza. Jak informuje portal twojsacz.pl, po przeliczeniu głosów w 32 komisjach (na 53) Handzel otrzymał prawie 3 tysiące głosów więcej.



Obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski wygrał II turę wyborów samorządowych. Otrzymał 56 proc. głosów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez lokalną gazetę "Echo Dnia"

Z sondażowych wyników sprzed lokali wyborczych, gdzie przepytano 500 osób wynika, że Witkowski, który startował z własnego komitetu, otrzymał 56 proc. głosów, a jego kontrkandydat - Wojciech Skurkiewicz (PiS) - 44 proc.

Liczę na dobry wynik - powiedział w niedzielę podczas wieczoru wyborczego ubiegający się o reelekcję prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Dodał, że mieszkańcy Olsztyna przesadzą czy chcą rozwoju miasta.

Mówił, że "uważa olsztynian za naprawdę mądrych mieszkańców, bo udowodnili to już w poprzednich wyborach". Jestem przekonany, że stanie się to po raz trzeci, bo wybór przyszłości jest to nasz wspólny wybór. Tylko odpowiednia wizja rozwoju miasta powinna nam przyświecać. Nie wyobrażam sobie żeby było inaczej - mówił Grzymowicz.

Ocenił, że program jego kontrkandydata - Czesława Małkowskiego nie zapewni dobrej przyszłości Olsztynowi.

Przede wszystkim było dużo obiecanek, było dużo rzeczy, które nie są od razu albo w ogóle nie są do zrealizowania. Jakbyśmy podsumowali to co kontrkandydat proponował, to by okazało się, że potrzebne są setki milionów złotych, a może kilka miliardów złotych, by obiecanki zrealizować - dodał.

Bardzo dziękuję również PiS, bo zarówno pan prezes, pan premier, pani wicepremier Beata Szydło, pani Beata Kempa (minister ds. pomocy humanitarnej), to są ludzie, którzy bezpośrednio mnie popierali, za to jestem im wdzięczny - mówił Wojciech Lubawski, który przegrał wybory na prezydenta Kielc. Wynik tyle bolesny, że Lubawski rządził w mieście od 2002 roku.

Za kilkunastoletnią współpracę podziękował także swoim zastępcom w kieleckim ratuszu, którzy w tym czasie - jak podkreślił - włożyli niezwykle dużo wysiłku w to, żeby w Kielcach było lepiej.

Wszystko to, co robiłem wynika z tego, że po prostu kocham Kielce. Na przyszłość mogę się tylko modlić o to miasto, bo to potrafię. Reszta nie jest już w moich rękach - powiedział Lubawski.

Dziś Święto Polski samorządnej: gdańszczanie, krakowianie i kielczanie odrzucili kandydatów partyjnych, by wybrać bezpartyjnych samorządowców - napisał na Twitterze Ryszard Petru.

Wciąż trwa liczenie głosów w innych miastach. Póki co w Radomiu prowadzi Radosław Witkowski, w Przemyśle Wojciech Bakun, w Nowym Sączu Ludomir Handzel, w Olsztynie Piotr Grzymowicz, a w Szczecinie Piotr Krzystek.

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że "druga tura wyborów pokazała, że PiS ma zamkniętą drogę do dużych miast". A jest tak, że wielkie miasta mogą zmienić wektor sympatii politycznych także na inne wybory - powiedziała PAP Lubnauer.

Jak podkreśliła, "jest to sygnał dla PiS, że droga do centrum została zablokowana, że premier Mateusz Morawiecki nie ma możliwości poszerzenia elektoratu PiS o centrum, być może dlatego, że okazał się tak podobny do innych polityków PiS".

Według Lubnauer Morawiecki "nie zawahał się użyć szantażu, kłamstwa, brudnych argumentów politycznych; wyborcy tego nie kupili, nie pozwolili się ani przekupić, ani zastraszyć".

Gdańsk, Kraków i Kielce obroniły swoją samorządność. Gratuluję Pawłowi Adamowiczowi, Jackowi Majchrowskiemu i Bogdanowi Wencie świetnych wyników w drugiej turze - napisał lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński pogratulował swojemu kontrkandydatowi Pawłowi Adamowiczowi zwycięstwa w wyborach. Wyraził też nadzieje, że kolejne lata będą dla Gdańska lepsze.

Kacper Płażyński przegrał z Pawłem Adamowiczem / Marcin Gadomski / PAP

Ocenił, że to "czego dokonał sztab PiS, to coś bardzo dobrego dla gdańskiej demokracji, dla dyskursu publicznego w Gdańsku". Podkreślił, że tegoroczna kampania wyborcza była prowadzona "blisko ludzi". Jak zapowiedział, te wątki merytoryczne, które w niej podejmowano, "nie zginą" i będą kontynuowane.

Małgorzata Wassermann po przegranych wyborach pojawiła się w telewizji internetowej wPolsce.pl. Kandydatka Zjednoczonej Prawicy podziękowała wszystkim, którzy oddali na nią głos i pogratulowała prezydentowi Majchrowskiemu. Życzę mu sukcesów, które będą dobre dla Krakowa - powiedziała. Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję - podkreśliła posłanka PiS.

Zaznaczyła jednocześnie, że w kampanii wyborczej nie miała prostej sytuacji. Jestem kandydatem popieranym przez Zjednoczoną Prawicę, PiS. Natomiast Jacek Majchrowski był kandydatem popieranym przez wszystkie pozostałe partie opozycyjne. W obliczu takiego układu sił uważam, że ten wynik jest bardzo dobry - dodała Wassermann.

Podkreśliła też, że robiła wszystko, aby wygrać. Robiłam wszystko, aby przekonać krakowian do tego, że warto zmienić prezydenta. Natomiast jest taka sytuacja jaka jest i mogę powiedzieć tak, że te 35 proc. w obliczu tego, że nie szukałam koalicjantów, nie proponowałam stanowiska wiceprezydenta, to uważam, że to jest bardzo duży, bardzo dobry wynik i bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim, którzy poszli do wyborów i oddali na mnie głos - oświadczyła Wassermann.

Bogdan Wenta po triumfie w Kielcach podziękował wszystkim kielczanom, którzy wzięli udział w wyborach. Program, który zaproponowałem razem z drużyną, która tutaj jest na tej sali, będę realizował bardzo konsekwentnie i wierzę w to, że ciężką pracą przekonamy także tych, którzy może dzisiaj jeszcze nie są zdecydowani, ale naszymi działaniami będziemy ich przekonywać - mówił Wenta.

Bogdan Wenta z żoną Iwoną / Piotr Polak / PAP

Zapewniam również, że włączymy do naszego programu elementy programów moich dotychczasowych kontrkandydatów - dodał.

Wenta dziękował również wszystkim swoim kontrkandydatom. Łączy nas dobro tego miasta - oświadczył.

Dziękuję tym wszystkim, którzy poszli do wyborów, bo - jak wszyscy pamiętacie - mieliśmy taki konkurs między miastami, gdzie będzie większa frekwencja, jako że to od tej frekwencji bardzo wiele, moim zdaniem, zależało. I tak też się stało - powiedział Jacek Majchrowski po ogłoszeniu wyników II tury wyborów samorządowych w Krakowie.

Jacek Majchrowski po zwycięstwie w wyborach w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Obecny prezydent Krakowa dziękował też wolontariuszom, którzy pracowali w jego sztabie. To naprawdę była, wbrew temu, co państwo oceniacie, że taka kampania była dosyć niemrawa, to naprawdę było bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu (wolontariusze) musieli poświęcić. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa, a było ich bardzo wiele osób - mówił Jacek Majchrowski.

Paweł Adamowicz podziękował swojemu sztabowi wyborczemu, rodzinie, wolontariuszom, wicemarszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi, Aleksandrowi Hallowi oraz przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi.

Podziękował również za wspólną rywalizację kandydatowi Zjednoczonej Prawicy Kacprowi Płażyńskiemu. Mam nadzieję, że wiele z punktów programu, które nas łączą, będziemy mogli realizować w Radzie Miasta Gdańska. Mam do pana ogromny szacunek i chciałbym, żeby pan to wiedział - mówił Adamowicz.

Paweł Adamowicz podczas wieczoru wyborczego / Adam Warżawa / PAP

Będę wszystko robił z moimi współpracownikami, aby przez te pięć lat pokazać wam, że jestem prezydentem wszystkich, bez wyjątku gdańszczan. Gdańsk dzisiaj po raz drugi dokonał wyboru, Gdańsk dzisiaj po raz drugi opowiedział się za Gdańskiem wolności, równości, solidarności, Gdańskiem otwartym - dodał Adamowicz.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał skomentował na Twitterze wybory samorządowe. Miły dzień. Nawet Lechia wygrała - napisał. Tusk przed wyborami kibicował w Gdańsku Pawłowi Adamowiczowi.



Kraków, Gdańsk, Kielce... Kandydaci PiS znokautowani! Brawo Polki i Polacy! - napisał były minister obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.





Jacek Majchrowski pokonał w Krakowie Małgorzatę Wassermann / RMF FM

Według stanu na godz. 17 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 38,73 proc.

W poszczególnych województwach frekwencja wyniosła: w dolnośląskim - 36,24 proc., kujawsko-pomorskim - 37,15 proc., lubelskim - 42,93 proc., lubuskim - 36,12 proc., łódzkim - 39,24 proc., małopolskim - 41,18 proc., mazowieckim - 40,78 proc., opolskim - 36,42 proc., podkarpackim - 40,92 proc., podlaskim - 39,19 proc., śląskim - 34,56 proc., świętokrzyskim - 41,69 proc., warmińsko-mazurskim - 37,79 proc., wielkopolskim - 37,43 proc. w woj. zachodniopomorskim - 34,65 proc, a w woj. pomorskim - 40,19 proc.

Lokale wyborcze były dziś otwarte od godz. 7 do 21. Po ich zamknięciu TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu.

Pierwsze badanie Ipsos dotyczy wyboru prezydentów miast w Krakowie, Gdańsku i Kielcach. W stolicy Małopolski urzędujący od 16 lat Jacek Majchrowski walczy o stanowisko prezydenta miasta z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wassermann. W Gdańsku obecnie rządzący Paweł Adamowicz mierzy się z Kacprem Płażyńskim z Prawa i Sprawiedliwości, a w Kielcach obecny prezydent Wojciech Lubawski staje oko w oko z Bogdanem Wentą, wspieranym przez Koalicję Obywatelską, SLD i PSL.

Łącznie II tura odbyła się w 649 miastach i gminach w całym kraju, m.in. w Olsztynie, Szczecinie, Radomiu, Nowym Sączu i Przemyślu.