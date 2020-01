Komisja Wenecka opublikowała opinię na temat zmian w ustawach dotyczących sądów powszechnych, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o mianowaniu Michaiła Miszustina na premiera. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odwołała Magdalenę Biejat z funkcji przewodniczącej. Władysław Pasikowski w specjalnym wywiadzie dla RMF FM opowiedział o swoim nowym filmie. "Psy 3. W imię zasad" wchodzą do kin już w piątek. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń dnia!

Druzgocąca opinia Komisji Weneckiej ws. ustawy dyscyplinującej sędziów

Komisja Wenecka na swojej stronie internetowej opublikowała opinię na temat zmian w ustawach dotyczących sądów powszechnych, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. "Nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - czytamy w dokumencie.

Zbigniew Ziobro o opinii Komisji Weneckiej: Parodia

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro krytykuje Komisję Wenecką za wydaną przez organ opinię dotyczącą nowelizacji ustaw sądowych. "Pojawiła się informacja o dokumencie, który można nazwać parodią opinii Komisji Weneckiej, trudno bowiem traktować ten dokument poważnie i formalnie" - mówił Ziobro.





PE przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce

PE przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech, w której stwierdza, że sytuacja w obu państwach się pogarsza i apeluje do KE oraz Rady UE o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych.

Piotr Liroy-Marzec będzie kandydował w wyborach na prezydenta RP

Do wyścigu o fotel prezydencki przystąpiła kolejna osoba. Były poseł i raper Piotr Liroy-Marzec zadeklarował w rozmowie z reporterem Interii Jakubem Szczepańskim, że chce zostać prezydentem Polski. "Mamy przed sobą kampanię prezydencką, będzie kilka niespodzianek. Gwarantuję!" - zapewnił.



Michaił Miszustin nowym premierem Rosji

Michaił Miszustin / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o mianowaniu Michaiła Miszustina na premiera, wkrótce po tym, jak uzyskał on poparcie parlamentu. Jest to część ogłoszonych w środę przez Putina zmian, które doprowadziły do dymisji rządu Dmitrija Miedwiediewa.

Miszustin, dotychczasowy szef Federalnej Służby Podatkowej (FNS), jest oceniany jako skuteczny menadżer i reformator tych służb, niezwiązany zbyt blisko z żadną z grup politycznych. Media wróżą mu rolę technicznego szefa rządu.

Korupcja w polskim wojsku. Pieniądze i egzotyczne wycieczki za ustawione przetargi

Byli i obecni żołnierze zatrzymani przez CBA wspólnie z Żandarmerią Wojskową. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z organizowaniem przetargów w wojsku.Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, chodzi o przetargi na umundurowanie czy namioty.



Magdalena Biejat odwołana z funkcji przewodniczącej komisji rodziny. "Brudna gra polityczna"

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odwołała Magdalenę Biejat (Lewica) z funkcji przewodniczącej. Po tej decyzji posłowie Lewicy opuścili salę posiedzenia. Nową szefową została Urszula Rusecka z PiS.



Władysław Pasikowski w RMF FM. Rozmowa nie tylko o "Psach 3"

"Po 25 latach sytuacja się zmieniła. Najważniejsze było to, żeby ciągle, w nowej sytuacji opowiadać o prawdziwych ludziach i prawdziwych charakterach" - mówi w specjalnym wywiadzie dla RMF FM Władysław Pasikowski - twórca kultowych "Psów". Jego nowy film - "Psy 3. W imię zasad" - już w piątek wchodzi do kin w całej Polsce. W rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą reżyser mówi o ryzyku związanym z tym projektem i chęci powrotu do tego, co - jak sam ocenia - udało mu się w życiu najbardziej. "W tym nowym filmie jest trochę więcej o tym, co to znaczy być w SB, jakiego rodzaju to byli ludzie, co się z nimi działo i później wydarzyło. To nie są takie proste losy i proste charaktery" - opowiada reżyser. "Zapraszam, żeby się dowiedzieć, jak to było, kiedy Franz Maurer był esbekiem i że to nie był taki kryształowy, miły człowiek" - dodaje.