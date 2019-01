Ogromny wstrząs w kopalni Rudna koło Polkowic. W rejonie zagrożenia było 32 górników. Jeden jest nadal poszukiwany.

Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło o godzinie 14 / Bartłomiej Paulus, RMF FM

W rejonie zagrożenia było 32 górników. Ratownikom udało się dotrzeć do kolejnych, poszukiwanych górników w kopalni Rudna w Polkowicach. W tej chwili nie ma kontaktu z jednym pracownikiem.

Żadnej osobie, która jest już na powierzchni, nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie mamy ciężko poszkodowanych - zapewnia Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor do spraw komunikacji w kopalni "Rudna".

Z ośmiu osób poszukiwanych pięć osób jest już pod opieką ratowników, z dwoma osobami mamy kontakt i ratownicy odkopują tych dwóch pracowników, poszukujemy jednej osoby - powiedział na konferencji prasowej dyrektor naczelny kopalni Rudna Marek Świder.



Chwilę później okazało się, że ratownikom udało się odkopać dwóch górników, którzy są obecnie wywożeni na powierzchnię. "Ich stan jest stabilny, nie ma zagrożenia życia" - powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor ds. komunikacji KGHM Polska Miedź.





Podczas konferencji prasowej dyrekcja kopalni poinformowała o stanie górników / Bartłomiej Paulus, RMF FM

7 poszkodowanych górników zostało zabranych do szpitala na badania. 11 górników opuściło rejon zagrożenia o własnych siłach.

W akcji ratowniczej uczestniczy 12 zastępów ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo - Hutniczego KGHM. Na miejscu jest m.in. śmigłowiec LPR.

Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło około godziny 14. Miał on siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2. Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów.

Wstrząsy w polskich kopalniach

W ostatnim czasie w polskich kopalniach doszło do dwóch wstrząsów. Dziś informowaliśmy o tym, że ziemia zatrzęsła się nad ranem w kopalni Rydułtowy. Wstrząs miał siłę porównywalną do 2,6 dziesiątych stopnia w skali Richtera. Na dole nie było ludzi i nie ma żadnych szkód, ale wstrząs był odczuwalny na powierzchni.

Do znacznie groźniejszego wstrząsu doszło w kopalni Rydułtowy w ostatni wtorek przed północą. Przy ścianie wydobywczej 1150 metrów pod ziemią pracowało wówczas 20 górników, którzy w większości opuścili zagrożony rejon o własnych siłach. 44-letni górnik zginął - jego ciało zostało zakleszczone między sekcjami obudowy. Ratownicy potrzebowali około 10 godzin oraz specjalistycznego sprzętu, aby je wydostać, przenieść do szybu i przetransportować na powierzchnię. Ośmiu innych górników zostało poszkodowanych; dwaj z nich z niezagrażającymi życiu obrażeniami pozostali na leczeniu w szpitalach.